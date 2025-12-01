Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Jerusalem, Mevaseret Zion, Netanya, Haifa, Nesher and Netivot.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 82 square meter, four-room, first floor apartment on Gedaliya Bublik Street in Ramot Aleph was sold for NIS 2.7 million. A 89 square meter, 3.5-room, second floor apartment with parking on Abba Eban Street in Kiryat Leum was sold for NIS 3.69 million. A 57 square meter, three-room, second floor apartment with parking on Shoham Street in Gilo was sold for NIS 1.76 million. A 151 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 143 square meter garden and two parking spaces on Eliezer Shiloni Street was sold for NIS 5.08 million. Mevaseret Zion: A 45 square meter, two-room, first floor apartment on Brosh Street was sold for NIS 1.05 million. A 118 square meter, 4.5-room house with a 48 square meter garden and parking on Sderot Hoshen was sold for NIS 3.5 million.

Tel Aviv and central region

Netanya: A 133 square meter, five-room, eighth floor apartment with parking on Karl Popper in the Shlulit Hahoref neighborhood was sold for NIS 3.45 million. A 118 square meter, four-room, 17th floor apartment with parking on Harav Kuk Street in the city center was sold for NIS 2.8 million. A 112 square meter, four-room, sixth floor apartment with parking on Harav Yana Street in Kiryat Hasharon was sold for NIS 2.26 million. A 85 square meter, three-room, fifth floor apartment on Rabbi Meir Street in Kiryat Sanz was sold for NIS 1.97 million. Haifa and the north

Haifa: A 51 square meter, two-room apartment with an 11 square meter balcony and underground parking on Ahad Haam Street in Hadar Hacarmel was sold for NIS 1.28 million (RE/MAX - Selected). Nesher: A 43 square meter, three-room, fourth floor apartment on Sheshet Yamim was sold for NIS 1.1 million. A 101 square meter, four-room, 14th floor apartment with two parking spaces on Haeshel Street was sold for NIS 1.67 million. A 97 square meter, four-room, sixth floor apartment with parking on Derekh Hashalom was sold for NIS 1.81 million. Beersheva and the south

Netivot: A 83 square meter, three-room, first floor apartment on Weizmann Boulevard was sold for NIS 1.03 million. A 63 square meter, four-room, second floor apartment on Harav Moshe Halfon Hacohen Street was sold for NIS 990,000. A 140 square meter, five-room, fifth floor apartment with parking on Katif Street was sold for NIS 1.59 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.