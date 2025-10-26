Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Tel Aviv: A 46 square meter, 1.5-room, first floor apartment on Antigonus Street in the Old North was sold for NIS 2.8 million. A 95 square meter, four-room, sixth floor apartment on Ma’apilei Egoz Street in Neve Chen was sold for NIS 2.8 million. A 94 square meter, four-room, first floor apartment on Yaakov After Street in Tochnit Lamed was sold for NIS 4.1 million. A 72 square meter, 3.5-room, second floor apartment on Jerusalem Boulevard in Jaffa was sold for NIS 2.34 million.
Givatayim: A 74 square meter, 2.5-room, second floor apartment on Hamavo Street was sold for NIS 2.4 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Sde Boker Street was sold for NIS 2.55 million. A 79 square meter, three-room, third floor apartment on Arad Street was sold for NIS 2.56 million.
Modi’in Illit: A 82 square meter, three-room, second floor apartment on Yehezkel Boulevard in Ahuzat Brechfeld was sold for NIS 1.89 million. A 93 square meter, four-room, second floor apartment on Rashbi Street in Kiryat Sefer was sold for NIS 2.25 million.
Haifa and the north
Katzrin: A 68 square meter, three-room house on Rimon Street in the Afek quarter was sold for NIS 1.02 million. A 100 square meter, four-room house on Yiron Street in the Afek quarter was sold for NIS 850,000.
Kiryat Motzkin: A 84 square meter, three-room, third floor apartment on Hashmonaim Street in the city center was sold for NIS 1.34 million. A 99 square meter, four-room, third floor apartment on Shalom Shabazi Street in Mishkenot Haomanim was sold for NIS 2.09 million.
Beersheva and the south
Ofakim: A 89 square meter, three-room, second floor apartment on Duvdevan Street in the Ramat Hashaked neighborhood was sold for NIS 1.38 million. A 73 square meter, three-room, second floor apartment on Rashi Street in the Ben Gurion neighborhood was sold for NIS 1.04 million. A 149 square meter, six-room house on Tzeelon Street in the Ramat Hashaked neighborhood was sold for NIS 1.6 million.
Beersheva: A 88 square meter, four-room, third floor apartment on Ben Yehuda Street in the Beit neighborhood was sold for NIS 880,000 (RE/MAX).
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on October 26, 2025.
