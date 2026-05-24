Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Jerusalem, Beer Yaakov, Rosh Ha’ayin, Haifa, Yokneam, and Ofakim.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs Jerusalem: A 60 square meter, three-room, fifth floor apartment on Abba Ahimeir Street in Pisgat Zeev North was sold for NIS 1.98 million. A 96 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Simcha Cohen Street in Har Homa was sold for NIS 2.65 million. A 91 square meter, four-room, first floor apartment on Hamagid Street Street in Emek Refaim was sold for NIS 6.2 million. A 75 square meter, three-room, second floor apartment on Bezalel Street in Nachlaot was sold for NIS 3.1 million.

Tel Aviv and central region Beer Yaakov: A 167 square meter, five-room, 16th floor apartment with parking on Ha’alonim Street was sold for NIS 3.9 million. A 125 square meter, five-room, sixth floor apartment with parking on Ephraim Kishon Street was sold for NIS 2.8 million. A 105 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Yahalom Street was sold for NIS 2.78 million. Rosh Ha’ayin: A 113 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Eliyahu Hanavi Street was sold for NIS 2.16 million. A 138 square meter, four-room, ground floor apartment on Shabazi Street in the city center was sold for NIS 2 million. A 66 square meter, three-room, ground floor apartment on David Hamelekh Street was sold for NIS 1.25 million. A 162 square meter, six-room, second floor apartment with two parking spaces on David Ben Gurion Boulevard was sold for NIS 3.48 million. Haifa and the north

Haifa: A 59 square meter, three-room, second floor apartment on Nahal Hagiborim Street in Halissa was sold for NIS 700,000. A 96 square meter, four-room, first floor apartment on Shaar Hagai Street in New Romema was sold for NIS 1.82 million. A 62 square meter, four-room, second floor apartment on Bilu Street in Hadar Hacarmel was sold for NIS 1.3 million. A 121 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Zofit Street in Ramat Chen was sold for NIS 2.2 million. Yokneam: A 93 square meter, four-room, second floor apartment with a 12 square meter balcony on Hameitzar Street in the Givat Yaara neighborhood was sold for NIS 1.72 million (RE/MAX - Hamiktzoanim). Beersheva and the south

Ofakim: A 80 square meter, four room, first floor apartment on Sharet Street was sold for NIS 920,000. A 108 square meter, four-room, ground floor garden apartment with parking on Harav Ovadia Yosef Street was sold for NIS 2.15 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on May 24, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.