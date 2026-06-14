Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Jerusalem, Givatayim, Rehovot, Binyamina, Shlomi, and Yerucham.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs Jerusalem: A 67 square meter, three-room, fourth floor apartment with on Hahagana Street in French Hill was sold for NIS 2.55 million. A 84 square meter, four-room, second floor apartment on Herzl Boulevard in Kiryat Moshe was sold for NIS 3.25 million. A 92 square meter, four-room, first floor apartment on Masaryk Street in the German Colony was sold for NIS 4.15 million. A 70 square meter, three-room, first floor apartment on Finizhil Street in Neve Yaakov was sold for NIS 1.7 million.

Tel Aviv and central region Givatayim: A 125 square meter, three-room, first floor apartment with a 12 square meter balcony and a 10 square meter balcony, storage room and two parking spaces on Hanita Street in the Borochov neighborhood was sold for NIS 5.65 million (More Properties). Rehovot: A 100 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Kovshei Hahermon Street in Sha’arayim was sold for NIS 1.85 million. A 108 square meter, five-room, fifth floor apartment with two parking spaces on Hazon Ish Street in Rehovot Hatzaira was sold for NIS 2.73 million. A 113 square meter, five-room, eighth floor apartment on Prof. Ephraim Katzir Street in Rehovot Hameda was sold for NIS 3.45 million. A 73 square meter, three-room, second floor apartment on Gluskin Street in the city center was sold for NIS 1.67 million. Haifa and the north

Binyamina: A 86 square meter, four-room, ground floor with a 152 square meter yard and parking on Hasheura Street in Givat Chen was sold for NIS 4.09 million. A 134 square meter, five-room house with a 177 square meter yard and parking on Hasheura Street in Givat Chen was sold for NIS 4.15 million. Shlomi: A 86 square meter, four-room, ground floor apartment on Natan Elbaz Street was sold for NIS 730,000. A 259 square meter, eight-room house on Hahazan Street in Masoud was sold for NIS 1.2 million. A 140 square meter, five-room, first floor apartment with two parking spaces on Etz Hasadeh Street was sold for NIS 1.83 million. Beersheva and the south

Yerucham: A 53 square meter, three-room, fourth floor apartment on Alkahayal Street was sold for NIS 500,000. A 101 square meter, five-room, first floor apartment on Yehuda Halevi Street was sold for NIS 1.1 million. A 112 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Naomi Shemer Street was sold for NIS 1.05 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on June 14, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.