Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Givat Shmuel, Hod Hasharon, Haifa, Beit Shean, Dimona and Mitzpeh Ramon.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region Givat Shmuel: A 83 square meter, four-room, second floor apartment on Uri Zvi Greenberg Street in Ramot Hadar was sold for NIS 2.53 million. A 130 square meter, five-room, ninth floor apartment with two parking spaces on Hazaytim Street in Ramat Hadekelim was sold for NIS 3.1 million. A 105 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Harimon Street was sold for NIS 2.68 million. Hod Hasharon: A 89 square meter, three-room, fifth floor apartment with two parking spaces on Chaim Herzog Street was sold for NIS 2.9 million. A 104 square meter, four-room, eighth floor apartment with parking on Asirei Zion Street in was sold for NIS 3.48 million. A 146 square meter, five-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Tevas Street in Ramot Menachem was sold for NIS 4.20 million. A 123 square meter, four-room, ninth floor apartment on Sokolov Street in the city center was sold for NIS 2.87 million. Haifa and the north

Haifa: A 82 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Shalon Street in Ramat Alon was sold for NIS 1.75 million. A 56 square meter, three-room, second floor apartment on Marseilles Street in Kiryat Shprinzak was sold for NIS 1.37 million. A 124 square meter, five-room, fourth floor apartment on Yardena Arazi Street in the Givat Zemer neighborhood was sold for NIS 3.3 million. A 55 square meter, 2.5 room, first floor apartment on Hermon Street in the Geula neighborhood was sold for NIS 1.07 million. Beit Shean: A 120 square meter, four-room, fourth floor apartment on Uzi Hitman Street in Kiryat Rabin was sold for NIS 1.5 million. A 122 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Ma’apile Egoz Street was sold for NIS 1.28 million. Beersheva and the south

Dimona: A 34 square meter, two-room, ground floor apartment on Hashita Street in the Sheva Minim neighborhood was sold for NIS 500,000. Mitzpeh Ramon: A 74 square meter, three-room, third floor apartment on Nahal Slayit Street was sold for NIS 840,000. A 103 square meter, four-room house with a 200 square meter yard on Ein Shahak Street was sold for NIS 1.3 million. A 71 square meter, three-room, first floor apartment on Ein Avdat Street was sold for NIS 730,000. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on June 28, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.