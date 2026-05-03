Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Tel Aviv, Netanya, Petah Tikva, Ness Ziona, Rekhasim, and Ashkelon.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region Tel Aviv: A 54 square meter, two-room, first floor apartment on Rabbi Hananya Street in Jaffa was sold for NIS 3.1 million. A 71 square meter, three-room, second floor apartment on Victor Hugo Street in Jaffa was sold for NIS 2.69 million. A 112 square meter, four-room, fourth floor apartment on Frankel Street in Ramat Aviv was sold for NIS 5.7 million. A 70 square meter, three room, sixth floor apartment on Yaakov Epstein Street in the Old North was sold for NIS 4.88 million. Netanya: A 84 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking and a swimming pool and tennis court in the building on Nitza Boulevard was sold for NIS 2.08 million (RE/MAX - Kahol-Lavan). Petah Tikva: A 112 square meter, 4.5-room, 14th floor apartment on Yitzhak Ben Zvi Street in Kfar Ganim Beit was sold for NIS 2.5 million. A 78 square meter, three-room, third floor apartment on Harishonim Street in the city center was sold for NIS 1.9 million. A 103 square meter, four-room, fourth floor apartment with parking on Hatzanhanim Street in Mahanei Yehuda was sold for NIS 2.33 million. Ness Ziona: A 125 square meter, four-room, sixth floor apartment with two parking spaces on Avner Ben Ner Street in Savionei Netzer was sold for NIS 3.5 million. A 92 square meter, three-room, second floor apartment on Haimahot Street in Horshat Netzer Sereni was sold for 2.93 million. A 4.5-room, first floor apartment with parking on Yosef Feldman Street in Shmurat Malibu was sold for NIS 3.65 million. Haifa and the north

Rechasim: A 71 square meter, three-room, third floor apartment on Havradim Street in Giva Beit was sold for NIS 1.26 million. A 83 square meter, four-room, second floor apartment on Hanarkisim Street in Giva Beit was sold for NIS 1,55 million. A 143 square meter, five-room, fourth floor apartment on Hagefen Street in Giva Aleph was sold for NIS 1.19 million. Beersheva and the south

Ashkelon: A 70 square meter, three-room, fourth floor apartment on Moshe Youlish Street was sold for NIS 920,000. A 121 square meter, four-room, sixth floor apartment with parking on Hatzionut Boulevard in Ramat Kramim was sold for NIS 1.86 million. A 120 square meter, four-room, 14th floor apartment on Derekh Eretz Street in Ir Hayayin was sold for NIS 2.05 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on May 3, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.