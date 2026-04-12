Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Ramat Gan, Kfar Saba, Ashdod, Kiryat Bialik, Katzrin and Ashdod.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region Ramat Gan: A 41 square meter, two-room, second floor apartment on Hayarden Street was sold for NIS 1.76 million. A 60 square meter, three-room, first floor apartment with parking on Amir Street in the city center was sold for NIS 2.12 million. A 90 square meter, four-room, sixth floor apartment with two parking spaces on Hayarden Street was sold for NIS 2.47 million. A 102 square meter, 4.5-room, seventh floor apartment with parking on Yoav Street in Shikun Eliter was sold for NIS 4.5 million. Kfar Saba: A 161 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Dinur Street in the east of the city was sold for NIS 3.1 million. A 142 square meter, four-room, eighth floor apartment with an elevator and two parking spaces on Nalkin Street in Kfar Saba Hayaroka was sold for NIS 3.5 million. A 96 square meter, four-room, first floor apartment on Ostshinsky Street was sold for NIS 2.4 million. A 165 square meter, six-room, fifth floor apartment with two parking spaces on Tor Street in Kfar Saba Hatzaira was sold for NIS 4.8 million. Ashdod: A 114 square meter, four-room, first floor apartment on Hapalmach Street in Rova Gimmel was sold for NIS 2.33 million. A 75 square meter, three-room, seventh floor apartment on Hapalmach Street in Rova Gimmel was sold for NIS 1.5 million. A 242 square meter, six-room house on Harav Reines Street in Rova Tet was sold for NIS 5.3 million. Haifa and the north

Kiryat Bialik: A 101 square meter, four-room, first floor apartment on Keren Hayesod Street was sold for NIS 1.09 million. A 140 square meter, six-room house with a 64 square meter yard and parking on Kinneret Street was sold for NIS 2.35 million. A 152 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Eilon Street was sold for NIS 1.85 million. Katzrin: A 129 square meter, five-room house with two parking spaces on Ispra Street was sold for NIS 2.4 million. A 170 square meter, five-room house on Tzemach Street was sold for NIS 1.72 million. A 187 square meter, seven-room house on Gavish Street was sold for NIS 2.4 million. Beersheva and the south

Ashkelon: A 80 square meter, 3.5-room, seventh floor apartment on Shai Agnon Street was sold for NIS 950,000 (RE/MAX). All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.