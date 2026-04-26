Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Jerusalem, Netanya, Afula, Karmiel, Migdal Ha’Emek, and Kiryat Gat.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs Jerusalem: A 105 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 43 square meter yard on Hadaf Hayomi Street in Ramot Hakerem was sold for NIS 4.4 million. A 70 square meter, 3.5-room, third floor apartment on Hatzionut Street in Kiryat Hayovel was sold for NIS 4.92 million. A 37 square meter, two-room, first floor apartment on Yechiel Drezner Street Armon Hanatziv was sold for NIS 1.65 million. A 90 square meter, 4.5-room, first floor apartment on Ha’arazim Street in Beit Hakerem was sold for NIS 3.05 million.

Tel Aviv and central region Netanya: A 188 square meter, five-room house with parking on Shabazi Street in the city center was sold for NIS 3.92 million. A 112 square meter, four-room, third floor apartment on Harav Shmuel Hartum Street in Kiryat Hasharon was sold for NIS 2.38 million. A 106 square meter, four-room, second floor apartment on Yehuda Hanasi Street in the city center was sold for NIS 1.88 million. A 130 square meter, five room, eighth floor apartment on Yermiyahu Halperin Street was sold for NIS 3 million. Haifa and the north

Afula: A 149 square meter, five-room, fifth floor apartment with an elevator and parking on Hahoresh Street in the C1 neighborhood was sold for NIS 2.25 million (Anglo-Saxon). Karmiel: A 89 square meter, three-room, second floor apartment on Hativat Yiftach Street was sold for NIS 1.28 million. A 68 square meter, three-room, ground floor apartment on Eshkolot Street was sold for NIS 1.46 million. A 68 square meter, three-room, fifth floor apartment on Tzahal Street was sold for NIS 800,000. MigdaL Ha’Emek: A 130 square meter, four-room, ground floor apartment with parking on Komamiyut Street was sold for NIS 1.7 million. A 42 square meter, two-room, first floor apartment on Shalom Aleichem Street was sold for NIS 500,000. . Beersheva and the south

Kiryat Gat: A 89 square meter, four-room, fifth floor apartment on Malkhei Yisrael Boulevard was sold for NIS 1.4 million. A 137 square meter, four-room, second floor apartment with a balcony, elevator and parking on Rivka Imenu Street in Carmei Gat was sold for NIS 1.8 million. A 147 square meter, four-room, fourth floor apartment on Beit Yosef Street was sold for NIS 1.97 million. A 82 square meter, three-room, second floor apartment on Yetziat Tashaz Street was sold for NIS 1.02 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on April 26, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.