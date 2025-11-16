Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Tel Aviv, Bat Yam, Kfar Saba, Beer Yaakov, Ashdod and Tirat Hacarmel.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Bat Yam: A 65 square meter, three-room, first floor apartment on Giora Yoseftal Street in the city center was sold for NIS 1.7 million. A 109 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Ben Gurion Street near the seafront was sold for NIS 3.28 million. A 74 square meter, three-room, fourth floor apartment on Bar Yehuda Street in the west of the city was sold for NIS 1.45 million. A 96 square meter, five-room, ground floor apartment on Ort Yisrael Street in the city center was sold for NIS 2.42 million. Kfar Saba: A 94 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking on Weizmann Street in the city center was sold for NIS 2.5 million. A 152 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Emek Iron Street in Givat Eshkol was sold for NIS 3.69 million. A 106 square meter, three-room, fourth floor apartment on Tel Hai Street in the city center was sold for NIS 1.96 million. A 119 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Agron Street in the city center was sold for NIS 2.6 million. Beer Yaakov: A 121 square meter, 4.5-room, 11th floor apartment on Ehud Manor Street in the Israel Prize Winners neighborhood with parking was sold for NIS 2.63 million. A 147 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Yahalom Street in the Tzmarot Hamoshava neighborhood was sold for NIS 2.8 million. Ashdod: A 85 square meter, three-room, first floor apartment on Kineret Street in the Yud Aleph quarter was sold for NIS 1.74 million. A 94 square meter, 4.5-room, sixth floor apartment on Ha’baal Shem Tov Street in the Gimmel Quarter was sold for NIS 1.85 million. A 110 square meter, four-room, 14th floor apartment on Hadekel Street near the seafront was sold for NIS 3 million. Haifa and the north

Tirat Hacarmel: A 76 square meter, four-room, fifth floor apartment with an elevator and parking on Harduf Street in Neot Hacarmel was sold for NIS 1.72 million. A 132 square meter, five-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Almog Street on Galei Carmel was sold for NIS 2.4 million. A 60 square meter, three-room, fourth floor apartment on Giora Street in the city center was sold for NIS 1.41 million. Rentals

Tel Aviv: A 72 square meter, three-room, eighth floor apartment with a 10 square meter balcony, on Kehilat Padova Street in Neot Afeka Aleph Street was rented for NIS 9,000 per month. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 16, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.