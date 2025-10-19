Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Herzliya, Bat Yam, Rehovot, Nahariya and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Herzliya: A 200 square meter, five-room house on a 178 square meter lot with a 50 square meter front yard and 50 square meter back yard on Arie Lev Yefe Street in Herzliya Yaroka was sold for NIS 4.9 million (Anglo-Saxon). A 115 square meter, four-room, first floor apartment on Ibn Shaprut Street in the city center sold for NIS 3.65 million. A 70 square meter, three-room, second floor apartment with on Hasharon Street in the city center was sold for NIS 2.4 million. A 81 square meter, four-room, first floor apartment on Halil Street in Glil Yam was sold for NIS 3.75 million. Bat Yam: A 110 square meter, four-room, tenth floor apartment on Yitzhak Sadeh Street in the Gan Ha'Ir neighborhood was sold for NIS 3.27 million. A 35 square meter, two-room, second floor apartment on Hagivaot Street in Ramat Yosef was sold for NIS 1.51 million. A 94 square meter, four-room, fifth floor apartment on Mivtza Sinai Street in Ramat Yosef was sold for NIS 3.35 million. Rehovot: A 74 square meter, three-room, first floor apartment on Simcha Holtzberg Street in Rehovot Hahadasha was sold for NIS 2.12 million. A 101 square meter, four-room, sixth floor apartment on Hadar Street in the northwest of the city was sold for NIS 2.95 million. A 126 square meter, five-room, fourth floor apartment on Ephraim Katzir Street in Rehovot Hameda was sold for NIS 3.5 million. A 64 square meter, three-room, third floor apartment on Lehi Street in the Denya neighborhood was sold for NIS 1.67 million. Haifa and the north

Nahariya: A 161 square meter, five-room, eighth floor apartment on Pinsker Street in the city center was sold for NIS 2.08 million. A 115 square meter, four-room, third floor apartment on Zamir Street in Nahariya Hayaroka was sold for NIS 1.47 million. Beersheva and the south

Beersheva: A 42 square meter, three-room, first floor apartment on Hakanayim Street in the Daled neighborhood was sold for NIS 500,000. A 120 square meter, four-room, first floor apartment on Hageulim Street in the Gimmel neighborhood was sold for NIS 1.09 million. A 142 square meter, four-room, 13th floor apartment on Derekh Hameshararim in the Beit neighborhood was sold for NIS 1.46 million. A 127 square meter, four-room, fourth floor apartment on David Elazar Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 1.36 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on October 19, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.