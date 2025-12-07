Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Bat Yam, Givat Shmuel, Nahariya, Nof Hagalil, and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Bat Yam: A 83 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Pearlstein Street was sold for NIS 1.8 million. A 79 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Giora Yoseftal Boulevard was sold for NIS 2.27 million. A 84 square meter, 3.5-room, sixth floor apartment on Harav Levy Street was sold for NIS 1.95 million. A 111 square meter, five-room, third floor apartment with an elevator and two parking spaces on Max Nordau Street in the southwest of the city was sold for NIS 2.63 million. Givat Shmuel: A 96 square meter, four-room, second floor apartment on Alonim Street was sold for NIS 2.05 million. A 109 square meter, four-room, 12th floor apartment on Yitzhak Shamir was sold for NIS 3.45 million. A 79 square meter, four-room, second floor apartment on Hatzionut Street was sold for NIS 2.2 million. A 131 square meter, five-room, sixth floor apartment with two parking spaces on Hazaytim Street was sold for NIS 3.27 million. Haifa and the north

Nahariya: A 89 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Kaplan Street was sold for NIS 1.58 million. A 74 square meter, four-room, third floor apartment on Max Steinmetz Street was sold for NIS 880,000. A 79 square meter, four-room, ground floor apartment on Weizmann Street was sold for NIS 2.1 million. Nof Hagalil: A 65 square meter, three-room, first floor apartment on Lulav Street was sold for NIS 1.01 million. A 108 square meter, four-room, fourth floor apartment with a 30 square meter yard and 19 square meter roof area on Yarden Street was sold for NIS 1.62 million. Beersheva and the south

Beersheva: A 153 square meter, five-room, fifth floor apartment with parking on Henry Kandel Street was sold for NIS 1.52 million. A 95 square meter, four-room, second floor apartment on Haglah Street was sold for NIS 879,000. A 94 square meter, three-room, second floor apartment with parking on Mivtza Brosh Street was sold for NIS 1 million. A 240 square meter, five-room, ground floor apartment with parking on Nahal Kidron Street was sold for NIS 2.27 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on December 7, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.