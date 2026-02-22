Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Jerusalem, Beit Shemesh, Givatayim, Rishon Lezion, Nahariya and Beersheva.

Second-hand apartments sold Jerusalem and environs Jerusalem: A 98 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Koren Eliyahu Street in Givat Mordechai was sold for NIS 2.8 million. A 62 square meter, three-room, first floor apartment on Haviv Avshalom Street in Armon Hanatziv was sold for NIS 2.1 million. A 138 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 143 square meter yard and parking on Michaelson Street in Nayot was sold for NIS 6.17 million. A 48 square meter, two-room apartment on Kovshei Katamon Street in Old Katamon was sold for NIS 3.1 million. Beit Shemesh: A 148 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Yonatan Street in Ramat Beit Shemesh was sold for NIS 2.75 million. A 120 square meter, five-room, ground floor apartment with parking on Hamoraim Street was sold for NIS 3.36 million. A 111 square meter, three-room, fifth floor apartment on Mar Okva Street was sold for NIS 1.95 million.

Tel Aviv and central region Givatayim: A 133 square meter, five-room, second floor apartment with a 12 square meter balcony, storage room and parking on Patai Street in the Borochov neighborhood was sold for NIS 4.9 million (Daskal Realtors). Rishon Lezion: A 68 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Hamefochit Street in the Neve Ashalim neighborhood was sold for NIS 2.05 million. A 67 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Hanofar Street in the Kiryat Rishon neighborhood was sold for NIS 2.02 million. A 96 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Hakukia Street in the Neve Hadarim neighborhood was sold for NIS 2.63 million. Haifa and the north

Nahariya: A 101 square meter, four-room, fifth floor apartment on Jabotinsky Street in the city center was sold for NIS 2.14 million. A 122 square meter, three-room, ground floor apartment with an 80 square meter on Dolev Street in the Yitzhak Shamir neighborhood was sold for NIS 2 million. A 117 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Herzl Street in the city center was sold for NIS 1.72 million. Beersheva and the south

Beersheva: A 54 square meter, two-room, first floor apartment on Shaul Hamelekh Street in the Yud Aleph neighborhood was sold for NIS 650,000. A 114 square meter, four-room, fourth floor apartment on Rehavam Zeevi Street in Ramot Bet was sold for NIS 1.4 million. A 200 square meter, six-room house on Dan Patenkin Street in Neot Lon was sold for NIS 3.22 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on February 22, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.