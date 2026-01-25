Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Beit Shemesh, Tel Aviv, Beer Yaakov, Mazkeret Batya, Atlit, and Nof Hagalil.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Beit Shemesh: A 86 square meter, three-room, fifth floor apartment with parking and an elevator on Evay Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 1.93 million. A 124 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Harav Amram Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 2.43 million. A 130 square meter, five-room, eighth floor apartment with parking on on Harav Amram Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 3.03 million.

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 80 square meter, four-room, second floor apartment on Sir John Monash Street in Yad Eliyahu was sold for NIS 2.40 million (DiroTLV). A 76 square meter, four-room, fourth floor apartment on Beit El Street in Neve Sharet was sold for NIS 2.82 million. A 38 square meter, two-room, second floor apartment on Ibn Gbriol Street was sold for NIS 2.58 million. A 86 square meter, four-room, first floor apartment on Shulamit Street in the city center was sold for NIS 5.15 million. A 96 square meter, 3.5-room, third floor apartment with parking on Avigdor Hameiri Street in Neve Afeka was sold for NIS 4.1 million. Beer Yaakov: A 150 square meter, five-room, seventh floor apartment with and elevator and two parking spaces on Sapir Street was sold for NIS 3.1 million. A 141 square meter, five-room, 13th floor apartment with a balcony, elevator and two parking spaces on Hoshen Street was sold for NIS 3.59 million. Mazkeret Batya: A 130 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Raphael Suissa Boulevard was sold for NIS 3.23 million. A 97 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Raphael Suissa Boulevard was sold for NIS 3.08 million. Haifa and the north

Atlit: A 112 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Anafa Street was sold for NIS 2.19 million. A 156 square meter, five-room house with a 65 square meter garden and two parking places on Haeshel Street was sold for NIS 3.45 million. Nof Hagalil: A 73 square meter, three-room, fourth floor apartment on Ariel Sharon Street was sold for NIS 850,000. A 60 square meter, three-room, third floor apartment on Izrael Street was sold for NIS 720,000. A 68 square meter, three-room, first floor apartment on Atzmon Street was sold for NIS 950,000. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on January 25, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.