Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Jerusalem and environs
Beit Shemesh: A 86 square meter, three-room, fifth floor apartment with parking and an elevator on Evay Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 1.93 million. A 124 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Harav Amram Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 2.43 million. A 130 square meter, five-room, eighth floor apartment with parking on on Harav Amram Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 3.03 million.
Tel Aviv and central region
Tel Aviv: A 80 square meter, four-room, second floor apartment on Sir John Monash Street in Yad Eliyahu was sold for NIS 2.40 million (DiroTLV). A 76 square meter, four-room, fourth floor apartment on Beit El Street in Neve Sharet was sold for NIS 2.82 million. A 38 square meter, two-room, second floor apartment on Ibn Gbriol Street was sold for NIS 2.58 million. A 86 square meter, four-room, first floor apartment on Shulamit Street in the city center was sold for NIS 5.15 million. A 96 square meter, 3.5-room, third floor apartment with parking on Avigdor Hameiri Street in Neve Afeka was sold for NIS 4.1 million.
Beer Yaakov: A 150 square meter, five-room, seventh floor apartment with and elevator and two parking spaces on Sapir Street was sold for NIS 3.1 million. A 141 square meter, five-room, 13th floor apartment with a balcony, elevator and two parking spaces on Hoshen Street was sold for NIS 3.59 million.
Mazkeret Batya: A 130 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Raphael Suissa Boulevard was sold for NIS 3.23 million. A 97 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Raphael Suissa Boulevard was sold for NIS 3.08 million.
Haifa and the north
Atlit: A 112 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Anafa Street was sold for NIS 2.19 million. A 156 square meter, five-room house with a 65 square meter garden and two parking places on Haeshel Street was sold for NIS 3.45 million.
Nof Hagalil: A 73 square meter, three-room, fourth floor apartment on Ariel Sharon Street was sold for NIS 850,000. A 60 square meter, three-room, third floor apartment on Izrael Street was sold for NIS 720,000. A 68 square meter, three-room, first floor apartment on Atzmon Street was sold for NIS 950,000.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on January 25, 2026.
