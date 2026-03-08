Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Jerusalem, Mevaseret Zion, Beitar Illit, Modi’in, Binyamina and Ashkelon.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs Jerusalem: A 114 square meter, four-room, second floor apartment on Charles Lutz Street in Neve Yaakov was sold for NIS 3 million. A 86 square meter, four-room, second floor apartment on Eliyahu Meridor Street in Pisgat Zeev was sold for NIS 2.26 million. A 107 square meter, five-room, eighth floor apartment with two parking spaces on Avner Gershon Street in Armon Hanatziv was sold for NIS 3.19 million. A 111 square meter, three-room, first floor apartment on Zeev Jabotinsky Street in Talbieh was sold for NIS 5.45 million (RE/MAX - Shiraz). Mevaseret Zion: A 61 square meter, three-room, third floor apartment on Margalit Street in Reches Halilim was sold for NIS 1.95 million. Beitar Illiit: A 114 square meter, five-room, ground floor apartment with parking on Rabbi Akiva Street in the Etrog neighborhood was sold for NIS 3.3 million. A 93 square meter, four-room, second floor apartment with a 10 square meter yard on Harav Shach Street in the Tamar neighborhood was sold for NIS 2.35 million. A 109 square meter, five-room, second floor apartment on Darkhei Ish Street in Givat Bet was sold for NIS 2.83 million.

Tel Aviv and central region Modi’in: A 136 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Emek Zevulun Street in the Hamaginim neighborhood was sold for NIS 2.95 million. A 123 square meter, four-room, second floor with parking on Nahar Hayarden Street was sold for NIS 3.12 million. A 80 square meter, three-room, first floor apartment on Yitzhak Shamir Street in the Moreshet neighborhood was sold for NIS 2.65 million. Haifa and the north

Binyamina: A 233 square meter, seven-room house on Ha’atzmaut Street was sold for NIS 3.89 million. A 136 square meter, four-room house on Hagadish Street was sold for NIS 2.32 million. A 131 square meter, five-room house with a 51 square meter roof on Ha’arazim Street was sold for NIS 2.8 million. Beersheva and the south

Ashkelon: A 78 square meter, four-room, third floor apartment on Shapira Street was sold for NIS 980,000. A 47 square meter, three-room, second floor apartment on Eliezer Milrod Street was sold for NIS 780,000. A 91 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Emek Izreal Boulevard was sold for NIS 1.6 million. A 160 square meter, five-room house with a 200 square meter yard on Har Tabor Street was sold for NIS 3.5 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on March 8, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.