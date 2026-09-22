Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Tel Aviv, Rehovot, Beit Shean, Afula, Sderot and Yerucham.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 58 square meter, two-room, third floor apartment on Arlozorov Street with an elevator and parking was sold for NIS 2.53 million. A 114 square meter, four-room, fifth floor apartment on Frankel Street in Ramat Aviv was sold for NIS 5.8 million. A 45 square meter, two-room, third floor apartment on Ben Yehuda Street was sold for NIS 3.65 million. Rehovot: A 104 square meter, four-room, eighth floor apartment with parking on Bar Kokhba Street was sold for NIS 2.2 million. A 67 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking on Ezra Street in the city center was sold for NIS 1.55 million. A 62 square meter, three-room, fourth floor apartment on Eliezer Jacobson Street in the city center was sold for NIS 1.7 million. A 92 square meter, four-room house with a 279 square meter yard on Harei Adom Street in Rehovot Hahollandit was sold for NIS 4.23 million. Haifa and the north

Beit Shean: A 59 square meter, three-room, third floor apartment on Yerushalayim Street was sold for NIS 680,000. A 66 square meter, three-room, second floor apartment on Harav Avraham Badosh Street was sold for NIS 700,000. Afula: A 44 square meter, three-room, second floor apartment on Pashush Street in Givat Hamore was sold for NIS 695,000. A 105 square meter, four-room, fourth floor apartment on Holland Street in the city center was sold for NIS 1.24 million. A 155 square meter, five-room, third floor apartment on with parking on Hayahalom Street in the Izreel quarter was sold for NIS 1.95 million. A 64 square meter, three-room, second floor apartment on Yerushalayim Street was sold for NIS 850,000. Beersheva and the south

Sderot: A 106 square meter, four-room house with a 100 square meter yard on a 225 square meter lot on Nachum Street in the Neot Haneviim neighborhood was sold for NIS 1.5 million (RE/MAX). Yerucham: A 114 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Naomi Shemer Street in the Neot Hadar neighborhood was sold for NIS 1.18 million. A 101 square meter, five-room, ground floor apartment on Rabbi Yehuda Halevi Street was sold for NIS 1.1 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on September 22, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.