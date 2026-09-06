Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Jerusalem, Bat Yam, Ashdod and Akko.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 67 square meter, three-room, third floor apartment on Victor Julius Street in Neve Yaakov was sold for NIS 2.3 million. A 73 square meter, three-room, first floor apartment on Harav Tzvi Yehuda Street in Givat Shaul was sold for NIS 3.33 million. A 65 square meter, four-room, first floor apartment on Shmuel Yafe Street in Pisgat Zeev was sold for NIS 3.05 million. A 111 square meter, five-room, ground floor apartment on Shmaryahu Levin was sold for NIS 4.65 million. A 130 square meter, six-room town house on three-floors with a 60 square meter roof balcony and a 21 square meter balcony and two parking spaces on Yoram Ronen Street in Givat Masuah was sold for NIS 4.8 million (RE/MAX - Shiraz).

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Bat Yam: A 69 square meter, 2.5-room, first floor apartment on Bar Yehuda Street in the city center was sold for NIS 1.65 million. A 108 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Haneviim Street in the city center was sold for NIS 2.45 million. A 84 square meter, four-room, third floor apartment on Dr. Nir Nachum Street in the city center was sold for NIS 2.17 million. Ashdod: A 108 square meter, four-room, first floor apartment on Calanit Street in the Heh Quarter was sold for NIS 1.64 million. A 155 square meter, four-room, first floor apartment on Itamar Street in the Gimmel Quarter was sold for NIS 2.95 million. A 168 square meter, five-room, fourth floor apartment with parking on Afarsamon Street in the Tet Zayin neighborhood was sold for NIS 2.66 million. A 157 square meter, five-room, ninth floor apartment with two parking spaces on Hatzionut Street in the Hakirya Quarter was sold for NIS 3.4 million. Haifa and the north

Akko: A 120 square meter, five-room, 17th floor apartment with two parking spaces on Hatzfira Street was sold for NIS 1.65 million. A 109 square meter, four-room, fifth floor apartment with an elevator and parking on Ben Ami Street was sold for NIS 1.05 million. A 88 square meter, four-room, seventh floor apartment on Burla Street was sold for NIS 970,000. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on September 6, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.