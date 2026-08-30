Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Herzliya, Kfar Sava, Rosh Ha’ayin, Kiryat Tivon, Tzfat and Kiryat Gat.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Herzliya: A 101 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Hof Miriam Street in Glil Yam was sold for NIS 4.01 million. A 108 square meter, four-room, second floor apartment on Hashoftim Street in Neve Amirim with parking was sold for NIS 3.1 million A 94 square meter, four room, second floor apartment with parking on Bar Kokhba Street in Neve Yisrael was sold for NIS 2.7 million. A 49 square meter, three-room, second floor apartment on Harei Golan Street in the Yad Hatisha neighborhood was sold for NIS 2.13 million. Kfar Sava: A 189 square meter, six-room, third floor apartment on Yair Rosenblum Street in the Zamar Haivri neighborhood was sold for NIS 4.55 million. A 112 square meter, four-room, third floor apartment on Ben Gurion Street was sold for NIS 2.33 million. A 119 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Shualei Shimshon Street with parking was sold for NIS 2.13 million. Rosh Ha’ayin: A 98 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Haaleph B’Iyar Street was sold for NIS 1.87 million. A 131 square meter, five-room, 17th floor apartment with two parking spaces on Haim Herzog Street was sold for NIS 2.58 million. A 122 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Tzukit Street in Mitzpe Afeka was sold for NIS 3.1 million Haifa and the north

Tzfat: A 98 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 50 square meter yard on Nof Hagolan Street was sold for NIS 1.8 million. A 71 square meter, three-room, fifth floor apartment on Yefe Nof Street was sold for NIS 1.1 million. A 67 square meter, three-room, sixth floor apartment on David Elazar Street was sold for NIS 900,000. Kfar Tivon: A 180 square meter, six-room, ground floor garden apartment with a 70 square meter yard with a storage room and two parking spaces on Shin Shalom Street in the Tzel Oranim neighborhood was sold for NIS 4.1 million (RE/MAX - Miktzoanim). Beersheva and the south

Kiryat Gat: A 77 square meter, three-room, fifth floor apartment on Nahal Yarkon Street in Carmei Gat with parking was sold for NIS 1.46 million. A 52 square meter, two-room, third floor apartment on Hashoftim Street was sold for NIS 710,000. A 59 square meter, three-room, second floor apartment on Rahavat Gad Street was sold for NIS 900,000. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 30, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.