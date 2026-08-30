Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Herzliya: A 101 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Hof Miriam Street in Glil Yam was sold for NIS 4.01 million. A 108 square meter, four-room, second floor apartment on Hashoftim Street in Neve Amirim with parking was sold for NIS 3.1 million A 94 square meter, four room, second floor apartment with parking on Bar Kokhba Street in Neve Yisrael was sold for NIS 2.7 million. A 49 square meter, three-room, second floor apartment on Harei Golan Street in the Yad Hatisha neighborhood was sold for NIS 2.13 million.
Kfar Sava: A 189 square meter, six-room, third floor apartment on Yair Rosenblum Street in the Zamar Haivri neighborhood was sold for NIS 4.55 million. A 112 square meter, four-room, third floor apartment on Ben Gurion Street was sold for NIS 2.33 million. A 119 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Shualei Shimshon Street with parking was sold for NIS 2.13 million.
Rosh Ha’ayin: A 98 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Haaleph B’Iyar Street was sold for NIS 1.87 million. A 131 square meter, five-room, 17th floor apartment with two parking spaces on Haim Herzog Street was sold for NIS 2.58 million. A 122 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Tzukit Street in Mitzpe Afeka was sold for NIS 3.1 million
Haifa and the north
Tzfat: A 98 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 50 square meter yard on Nof Hagolan Street was sold for NIS 1.8 million. A 71 square meter, three-room, fifth floor apartment on Yefe Nof Street was sold for NIS 1.1 million. A 67 square meter, three-room, sixth floor apartment on David Elazar Street was sold for NIS 900,000.
Kfar Tivon: A 180 square meter, six-room, ground floor garden apartment with a 70 square meter yard with a storage room and two parking spaces on Shin Shalom Street in the Tzel Oranim neighborhood was sold for NIS 4.1 million (RE/MAX - Miktzoanim).
Beersheva and the south
Kiryat Gat: A 77 square meter, three-room, fifth floor apartment on Nahal Yarkon Street in Carmei Gat with parking was sold for NIS 1.46 million. A 52 square meter, two-room, third floor apartment on Hashoftim Street was sold for NIS 710,000. A 59 square meter, three-room, second floor apartment on Rahavat Gad Street was sold for NIS 900,000.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 30, 2026.
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