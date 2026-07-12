Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Jerusalem and environs
Jerusalem: A 90 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Harav Shach Street in Givat Shlomo was sold for NIS 2.63 million. A 138 square meter, five-room, first floor garden apartment with a 93 square meter yard on Yehoshua Brichei Street in Gilo was sold for NIS 3.5 million. A 90 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Korei Hadorot Street in Arnona was sold for NIS 3.25 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Maagalot Harav Pardes Street in Neve Yaakov was sold for NIS 2.07 million.
Beitar Illit: A 103 square meter, four-room, third floor apartment on Ohev Yisrael Street was sold for NIS 2.7 million. A 218 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 233 square meter yard on Haran Street was sold for NIS 3.8 million. A 108 square meter, four-room, ground floor apartment with parking on Harebbe Melubavitch Street was sold for NIS 2.65 million.
Haifa and the north
Kiryat Motzkin: A 154 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Ben Zvi Street was sold for NIS 2.42 million. A 66 square meter, three-room, third floor apartment on Levi Eshkol Street was sold for NIS 1.23 million. A 123 square meter, five-room, eighth floor apartment with parking on Ofra Haza was sold for NIS 2.05 million.
Migdal Ha’Emek: A 130 square meter, five-room, sixth floor apartment with a 14 square meter balcony, storage room and two parking spaces on Caf Tet Benovember Street in the west of the city was sold for NIS 1.8 million (RE/MAX - Ha’emek).
Beersheva and the south
Ofakim: A 83 square meter, four-room, second floor apartment on Hahida Street was sold for NIS 1.14 million. A 99 square meter, three-room, ground floor apartment on Ha’einav Street was sold for NIS 1.4 million. A 36 square meter, 2.5-room, first floor apartment on Kibbutz Galuyot Street was sold for NIS 660,000.
Eilat: A 82 square meter, three-room, second floor apartment on Hadas Street in the Tzeelim neighborhood was sold for NIS 1.34 million. A 53 square meter, three-room, 13th floor apartment on Malkat Shva Street was sold for NIS 800,000. A 114 square meter, five-room, fourth floor apartment on Shderot Sheshet Yamin was sold for NIS 2.1 million.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on July 12, 2026.
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