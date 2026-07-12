Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 90 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Harav Shach Street in Givat Shlomo was sold for NIS 2.63 million. A 138 square meter, five-room, first floor garden apartment with a 93 square meter yard on Yehoshua Brichei Street in Gilo was sold for NIS 3.5 million. A 90 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Korei Hadorot Street in Arnona was sold for NIS 3.25 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Maagalot Harav Pardes Street in Neve Yaakov was sold for NIS 2.07 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Beitar Illit: A 103 square meter, four-room, third floor apartment on Ohev Yisrael Street was sold for NIS 2.7 million. A 218 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 233 square meter yard on Haran Street was sold for NIS 3.8 million. A 108 square meter, four-room, ground floor apartment with parking on Harebbe Melubavitch Street was sold for NIS 2.65 million. Haifa and the north

Kiryat Motzkin: A 154 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Ben Zvi Street was sold for NIS 2.42 million. A 66 square meter, three-room, third floor apartment on Levi Eshkol Street was sold for NIS 1.23 million. A 123 square meter, five-room, eighth floor apartment with parking on Ofra Haza was sold for NIS 2.05 million. Migdal Ha’Emek: A 130 square meter, five-room, sixth floor apartment with a 14 square meter balcony, storage room and two parking spaces on Caf Tet Benovember Street in the west of the city was sold for NIS 1.8 million (RE/MAX - Ha’emek). Beersheva and the south

Ofakim: A 83 square meter, four-room, second floor apartment on Hahida Street was sold for NIS 1.14 million. A 99 square meter, three-room, ground floor apartment on Ha’einav Street was sold for NIS 1.4 million. A 36 square meter, 2.5-room, first floor apartment on Kibbutz Galuyot Street was sold for NIS 660,000. Eilat: A 82 square meter, three-room, second floor apartment on Hadas Street in the Tzeelim neighborhood was sold for NIS 1.34 million. A 53 square meter, three-room, 13th floor apartment on Malkat Shva Street was sold for NIS 800,000. A 114 square meter, five-room, fourth floor apartment on Shderot Sheshet Yamin was sold for NIS 2.1 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on July 12, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.