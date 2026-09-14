A selection of recent real estate deals in Israel in Tel Aviv, Bnei Brak, Modi’in Illit, Yavne, Pardes Hanna-Karkur, and Had Nes.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 96 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Yitzhak Tzukerman Street in Neve Eliezer was sold for NIS 2.53 million. A 109 square meter, 3.5-room, eleventh floor apartment in Beit Lessin Tower on Weizmann Street was sold for NIS 8.17 million. A 53 square meter, two-room, first floor apartment on Beer Tuvia Street in the Old North was sold for NIS 2.90 million. A 105 square meter, five-room, ground floor apartment on Hazvi Street in Ramat Hatayasim was sold for NIS 3.87 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Bnei Brak: A 100 square meter, five-room, ground floor apartment with a 40 square meter yard on Borocov Street was sold for NIS 2.85 million. A 100 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Yehuda Hanasi Street was sold for NIS 3.25 million. A 61 square meter, three-room, second floor apartment on Jabotinsky Street was sold for NIS 1.75 million. Modi’in Illit: A 182 square meter, five-room, second floor apartment on Maharal Street was sold for NIS 3.65 million. A 103 square meter, three-room, second floor apartment on Hazon David was sold for NIS 2.2 million. A 75 square meter, three-room, ground floor apartment on Maharal Street was sold for NIS 1.95 million. Yavne: A 110 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Hatoran Street in Yavne Hayaroka was sold for NIS 2.35 million. A 110 square meter, four-room, second floor apartment on Hatzivoni Street was sold for NIS 1.82 million. A 138 square meter, five-room, fifth floor apartment on Hadror Street was sold for NIS 2.08 million. A 157 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Hamashot Street was sold for NIS 2.65 million. Haifa and the north

Pardes Hanna-Karkur: A 153 square meter, five-room house on Limon Street was sold for NIS 2 million. A 88 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Dagan Street was sold for NIS 2.65 million. A 137 square meter, five-room house with an 80 square meter yard and 100 square meter roof area on Nahala Street was sold for NIS 2.82 million. Had Nes: A 200 square meter, five-room house on a 1,000 square meter lot with a view of the Kinneret on Haperach Street was sold for NIS 2.6 million (RE/MAX - Halutzim). All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on September 14, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.