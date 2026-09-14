Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Tel Aviv: A 96 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Yitzhak Tzukerman Street in Neve Eliezer was sold for NIS 2.53 million. A 109 square meter, 3.5-room, eleventh floor apartment in Beit Lessin Tower on Weizmann Street was sold for NIS 8.17 million. A 53 square meter, two-room, first floor apartment on Beer Tuvia Street in the Old North was sold for NIS 2.90 million. A 105 square meter, five-room, ground floor apartment on Hazvi Street in Ramat Hatayasim was sold for NIS 3.87 million.
Bnei Brak: A 100 square meter, five-room, ground floor apartment with a 40 square meter yard on Borocov Street was sold for NIS 2.85 million. A 100 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Yehuda Hanasi Street was sold for NIS 3.25 million. A 61 square meter, three-room, second floor apartment on Jabotinsky Street was sold for NIS 1.75 million.
Modi’in Illit: A 182 square meter, five-room, second floor apartment on Maharal Street was sold for NIS 3.65 million. A 103 square meter, three-room, second floor apartment on Hazon David was sold for NIS 2.2 million. A 75 square meter, three-room, ground floor apartment on Maharal Street was sold for NIS 1.95 million.
Yavne: A 110 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Hatoran Street in Yavne Hayaroka was sold for NIS 2.35 million. A 110 square meter, four-room, second floor apartment on Hatzivoni Street was sold for NIS 1.82 million. A 138 square meter, five-room, fifth floor apartment on Hadror Street was sold for NIS 2.08 million. A 157 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Hamashot Street was sold for NIS 2.65 million.
Haifa and the north
Pardes Hanna-Karkur: A 153 square meter, five-room house on Limon Street was sold for NIS 2 million. A 88 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Dagan Street was sold for NIS 2.65 million. A 137 square meter, five-room house with an 80 square meter yard and 100 square meter roof area on Nahala Street was sold for NIS 2.82 million.
Had Nes: A 200 square meter, five-room house on a 1,000 square meter lot with a view of the Kinneret on Haperach Street was sold for NIS 2.6 million (RE/MAX - Halutzim).
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on September 14, 2026.
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