A selection of recent real estate deals in Israel in Beit Shemesh, Ness Ziona, Lod, Kiryat Bialik, Kiryat Motzkin and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Beit Shemesh: A 89 square meter, three-room, fifth floor apartment on Hida Street in the east of the city was sold for NIS 2.01 million. A 77 square meter, three-room, second floor apartment on Rafael Alnakva Street in the city center was sold for NIS 1.5 million. A 90 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking on Roi Klein Street was sold for NIS 1.95 million. A 108 square meter, five-room, fifth floor apartment with parking on Ben Ish Hai Street was sold for NIS 3.15 million.

Tel Aviv and central region

Ness Ziona: A 76 square meter, three-room, third floor apartment on Meir Herman Street was sold for NIS 2.06 million. A 163 square meter, six-room, third floor apartment with two parking spaces on Rothschild Street was sold for NIS 4.99 million RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Lod: A 108 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Gordon Street was sold for NIS 1.83 million. A 102 square meter, four-room, seventh floor apartment on Shevet Menashe Street was sold for NIS 2 million. A 85 square meter, three-room, seventh floor apartment On Harav Ovadia Yosef Street was sold for NIS 1.6 million. Haifa and the north

Kiryat Bialik: A 113 square meter, four-room, first floor apartment on Hashkedim Street in the east of the city was sold for NIS 1.62 million. A 148 square meter, five-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Yakinaton Street was sold for NIS 3.42 million. A 91 square meter, four-room, third floor apartment on Nitzanim Street was sold for NIS 1.5 million. Kiryat Motzkin: A 70 square meter, three-room, fourth floor apartment divided into two units and rented for a total of NIS 4,800 per month and slated for demolition and enhanced reconstruction on Derekh Akko was sold for NIS 1.15 million (Anglo-Saxon). Beersheva and the south

Beersheva: A 107 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Michael Ashbal Street in Neve Zeev was sold for NIS 1.22 million. A 62 square meter, three-room, eighth floor apartment on Wingate Street in the Gimmel neighborhood was sold for NIS 780,000. A 105 square meter, four-room, fourth floor apartment with parking on Shaar Hagai Street in the Tet neighborhood was sold for NIS 940,000. A 160 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Bar Nissan Street in Neve Zeev was sold for NIS 1.71 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 16, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.