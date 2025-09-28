Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Tel Aviv, Kiryat Ono, Rehovot, Karmiel, Ashkelon.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 72 square meter, three-room, second floor apartment on Asirei Zion Street in Kiryat Shalom was sold for NIS 3 million. A 130 square meter, 3.5-room, sixth floor apartment on Derekh Hahaganah in Neve Barbur was sold for NIS 2.15 million (Dirotlv). Kiryat Ono: A 66 square meter, three-room, fifth floor apartment on Hamaagal Street in the Rimon neighborhood was sold for NIS 2.4 million. A 86 square meter, three-room, fourth floor apartment on Yitzhak Navon Street in the Ariel Sharon neighborhood was sold for NIS 2.93 million. A 100 square meter, four-room, eleventh floor apartment with an elevator and parking on Neve Semel Street was sold for NIS 3.25 million. Rehovot: A 91 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Harav Sali Street in Rehovot Hahadasha was sold for NIS 2.35 million. A 70 square meter, three-room, second floor apartment on Kovshei Hahermon Street in Sha’arayim was sold for NIS 1.64 million. A 116 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Gordon Street in the city center was sold for NIS 3.32 million. Haifa and the north

Karmiel: A 98 square meter, four-room, second floor apartment on Shizef Street was sold for NIS 1.36 million. A 88 square meter, three-room, sixth floor apartment with parking on Mivtza Ben Ami Street was sold for NIS 1.43 million. A 60 square meter, three-room second floor apartment on Harimon Street was sold for NIS 835,000. Beersheva and the south

Ashkelon: A 106 square meter, four-room, fourth floor apartment with parking on Mapal Hatanor Street in the Agamim neighborhood was sold for NIS 1.68 million. A 123 square meter, six-room, ground floor garden apartment with a 128 square meter yard on Shapira Boulevard in the Golda neighborhood was sold for NIS 2.1 million. A 100 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Maalot Asher Street in Neve Dekalim was sold for NIS 1.6 million. A 66 square meter, three-room, eighth floor apartment on Hashomer Hatzair Street in the south of the city was sold for NIS 1.22 million.

All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.