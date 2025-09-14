Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Mevaseret Zion, Tel Aviv, Ramat Gan, Givatayim, Modi'in and Kiryat Bialik.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Mevaseret Zion: A 133 square meter, six-room, first floor garden apartment with a 63 square meter garden and parking on Shvo Street in Rekhes Halilim was sold for NIS 4.1 million. A 85 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Hashaked Street in Motza Illit was sold for NIS 2.4 million.

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 127 square meter, five-room, first floor apartment on Elul Street in the Ezra neighborhood was sold for NIS 2.9 million. A 109 square meter, four-room, first floor apartment with two parking spaces on Shmuel Tamir Street in the Nofei Yam neighborhood in the north of the city was sold for NIS 4.37 million. A 86 square meter, three-room, third floor apartment on Fikus Street in Jaffa was sold for NIS 2.1 million. A 88 square meter, three-room, second floor apartment on Rosenbaum Street in city center was sold for NIS 4.8 million. Ramat Gan: A 60 square meter, three-room, first floor apartment on Yehuda Hanasi Street was sold for NIS 2.03 million. A 80 square meter, three-room, second floor apartment on Jerusalem Boulevard was sold for NIS 2.6 million. A 96 square meter, four-room, third floor apartment on Uziel Street was sold for NIS 3.19 million. Givatayim: A 100 square meter, four-room, second floor apartment slated for urban renewal on Katznelson Street in the city center was sold for NIS 2.59 million. Modi'in: A 94 square meter, four-room, ground floor apartment with a 92 square meter yard and parking on Nahal Sorek Street was sold for NIS 3 million. A 169 square meter, five-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Migdal Hamenorah Street was sold for NIS 4.65 million. A 194 square meter, six-room house with a 287 square meter yard on Mivtza Hiram Street was sold for NIS 6.75 million. Haifa and the north

Kiryat Bialik: A 117 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Haim Street was sold for NIS 1.6 million. A 90 square meter, five-room seventh floor apartment on Haganim Street was sold for NIS 1.59 million. A 156 square meter, five-room, first floor apartment with two parking spaces on Shoshana Damari Street was csold for NIS 2.22 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on September 14, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.