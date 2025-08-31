Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Ashdod: A 120 square meter, five-room, fifth floor apartment on Hakalanit Street in the Chet neighborhood was sold for NIS 2 million. A 62 square meter, three-room, first floor apartment on Hapalmach Street in the Gimmel neighborhood was sold for NIS 1.45 million. A 121 square meter, four-room, sixth floor apartment on Ha'atzmaut Street in the Kirya neighborhood was sold for NIS 2.27 million. A 76 square meter, three-room, 19th floor apartment on Dekel Street near the sea was sold for NIS 2.54 million.
Kadima Tzoren: A 60 square meter, three-room, second floor apartment on Rosenbach Street in was sold for NIS 1.72 million. A 109 square meter, five-room, second floor apartment on Jabotinsky Street was sold for NIS 2.07 million. A 125 square meter, five-room, fourth floor apartment with parking on Jabotinsky Street was sold for NIS 3.1 million.
Haifa and the north
Haifa: A 67 square meter, three-room, first floor apartment on Hillel Street in Upper Hadar was sold for NIS 1.07 million. A 113 square meter, five-room, garden apartment with a 42 square meter yard and parking on Bal Shem Tov Street in the Geula neighborhood was sold for NIS 2.1 million. A 82 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Yitzhak Ben Zvi Street in Kiryat Haim East was sold for NIS 1.57 million.
Nesher: A 96 square meter, four-room, 19th floor apartment with parking on Dukhafit Street was sold for NIS 2.28 million. A 114 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Hahatzav Street was sold for NIS 1.53 million.
Beersheva and the south
Beersheva: A 76 square meter, 3.5-room, fifth floor apartment with parking on Derekh Hameshrarerim was sold for NIS 1.05 million. A 47 square meter, 2.5-room, fourth floor apartment on Avraham Avinu Street was sold for NIS 880,000. A 140 square meter, four-room, fifth floor apartment on Nahal Prat Street was sold for NIS 1.63 million. A 71 square meter, three-room, second floor apartment on Yeelim Street was sold for NIS 750,000.
Eilat: A 80 square meter, four-room, second floor apartment on Hahadas Street in the West 6 neighborhood was sold for NIS 1.38 million (RE/MAX - Seaside).
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 31, 2025.
