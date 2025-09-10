Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Jerusalem, Holon, Rosh Ha'ayin, Rehovot, Yokneam and Yerucham.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 64 square meter, three-room, fifth floor apartment on Etzel Street in French Hill was sold for NIS 1.85 million. A 79 square meter, four-room, third floor apartment in Golak Asher Street in Neve Yaakov was sold for NIS 2.15 million. A 85 square meter, four-room, third floor apartment on Shabtai Hanegbi Street in Gilo was sold for NIS 2.6 million. A 162 square meter, five-room, 14th floor apartment on Tahun Street in Kiryat Yovel was sold for NIS 5.2 million.

Tel Aviv and central region

Holon: A 59 square meter, three-room, second floor apartment on Aharonovitch Street in the Vatkim neighborhood was sold for NIS 1.78 million. A 118 square meter, four-room, first floor apartment on Heletz Street in the Jesse Cohen neighborhood was sold for NIS 2.14 million. A 87 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Yehoshua Rabinovitch Street in Kiryat Ben Gurion was sold for NIS 2.8 million. A 121 square meter, five-room, 10th floor apartment with parking on Degania Street in the 501 neighborhood was sold for NIS 3.4 million. Rosh Ha'ayin: A 128 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 74 square meter yard and two parking spaces on Amos Hanavi Street was sold for NIS 2.9 million. A 149 square meter, six-room house on a 278 square meter lot on Poleg Street in Neve Afek was sold for NIS 3.97 million. A 130 square meter, four-room, ninth floor apartment with parking on Nachshol Street in the Nofrim neighborhood was sold for NIS 2.35 million. A 120 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Rita Levy Montecino Street in the Psagot Afek neighborhood was sold for NIS 2.3 million. Rehovot: A 38 square meter, two-room, third floor apartment on Hehalutz Street north of the city center was sold for NIS 1.35 million. Haifa and the north

Yokneam: A 93 square meter, four-room, first floor apartment on Ha'alonim Street was sold for NIS 1.25 million. A 130 square meter, five-room ground floor apartment with parking on Hamapal Street was sold for NIS 2.05 million. Beersheva and the south

Yerucham: A 82 square meter, three-room, third floor apartment on Harav Yehuda Halevy was sold for NIS 870,000. A 95 square meter, four-room first floor apartment with two parking spaces on Hashahar Street was sold for NIS 1.4 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on September 10, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.