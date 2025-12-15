Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Tzur Hadassah, Tel Aviv, Bat Yam, Or Yehuda, Shlomi and Ashkelon.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Tzur Hadassah: A 88 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Rechesim Street was sold for NIS 2.2 million. A 103 square meter, four-room, ground floor with a 113 square meter yard and parking on Nachlieli Street was sold for NIS 3.03 million.

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 15 square meter, ground-floor room on Hatabor Street in the city center near the Carmel Market was sold for NIS 800,000 (RE/MAX-Center). Bat Yam: A 48 square meter, two-room, third floor apartment on Simtat Tzipornaim was sold for NIS 1.51 million. A 56 square meter, three-room, first floor apartment on Herzl Street was sold for NIS 1.76 million. A 71 square meter, three-room, second floor apartment on Bar Yehuda Street was sold for NIS 1.63 million. A 95 square meter, five-room, sixth floor apartment on Hashikma Street was sold for NIS 2.58 million. A 75 square meter, four-room, seventh floor apartment on Mivtza Sinai Street was sold for NIS 2.65 million. Or Yehuda: A 75 square meter, three-room, first floor apartment with parking on Asirei Zion Street was sold for NIS 1.85 million. A 211 square meter, six-room, 12th floor apartment on Yitzhak Shamir Street was sold for NIS 4.6 million. A 120 square meter, four-room, third floor apartment on Habanim Street was sold for NIS 2.16 million. Haifa and the north

Shlomi: A 93 square meter, three-room, third floor apartment on Yefe Nof Street was sold for NIS 650,000. A 101 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Neve Rabin Street was sold for NIS 1.55 million. A 130 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Neve Rabin Street was sold for NIS 1.28 million. Beersheva and the south

Ashkelon: A 109 square meter, four-room, fourth floor apartment with parking on Haonot Street was sold for NIS 1.82 million. A 133 square meter, five-room, first floor apartment with two parking spaces on Emek Izreal Street was sold for NIS 1.74 million. A 38 square meter, two-room, second floor apartment on Yoseftal Street was sold for NIS 700,000. A 140 square meter, five-room, house with a 110 square meter garden on Gilad Street was sold for NIS 3.15 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on December 15, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.