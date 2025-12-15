Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Jerusalem and environs
Tzur Hadassah: A 88 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Rechesim Street was sold for NIS 2.2 million. A 103 square meter, four-room, ground floor with a 113 square meter yard and parking on Nachlieli Street was sold for NIS 3.03 million.
Tel Aviv and central region
Tel Aviv: A 15 square meter, ground-floor room on Hatabor Street in the city center near the Carmel Market was sold for NIS 800,000 (RE/MAX-Center).
Bat Yam: A 48 square meter, two-room, third floor apartment on Simtat Tzipornaim was sold for NIS 1.51 million. A 56 square meter, three-room, first floor apartment on Herzl Street was sold for NIS 1.76 million. A 71 square meter, three-room, second floor apartment on Bar Yehuda Street was sold for NIS 1.63 million. A 95 square meter, five-room, sixth floor apartment on Hashikma Street was sold for NIS 2.58 million. A 75 square meter, four-room, seventh floor apartment on Mivtza Sinai Street was sold for NIS 2.65 million.
Or Yehuda: A 75 square meter, three-room, first floor apartment with parking on Asirei Zion Street was sold for NIS 1.85 million. A 211 square meter, six-room, 12th floor apartment on Yitzhak Shamir Street was sold for NIS 4.6 million. A 120 square meter, four-room, third floor apartment on Habanim Street was sold for NIS 2.16 million.
Haifa and the north
Shlomi: A 93 square meter, three-room, third floor apartment on Yefe Nof Street was sold for NIS 650,000. A 101 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Neve Rabin Street was sold for NIS 1.55 million. A 130 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Neve Rabin Street was sold for NIS 1.28 million.
Beersheva and the south
Ashkelon: A 109 square meter, four-room, fourth floor apartment with parking on Haonot Street was sold for NIS 1.82 million. A 133 square meter, five-room, first floor apartment with two parking spaces on Emek Izreal Street was sold for NIS 1.74 million. A 38 square meter, two-room, second floor apartment on Yoseftal Street was sold for NIS 700,000. A 140 square meter, five-room, house with a 110 square meter garden on Gilad Street was sold for NIS 3.15 million.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
