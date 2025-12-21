Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Har Adar: A 263 square meter, 7.5-room three-floor house with two balconies, a storage room and a separate housing unit on a 645 square meter lot with parking on Mevo Hatomer Street was sold for NIS 4.9 million (RE/MAX - Shiraz).

Tel Aviv and central region

Ra’anana: A 220 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Benny Amdursky Street in Neve Zemer was sold for NIS 4.4 million. A 107 square meter, three-room, second floor apartment with parking on Yehuda Burla Street in the central south of the city was sold for NIS 2.74 million. A 174 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Yehuda Amichai Street in Neve Zemer was sold for NIS 4.17 million. A 101 square meter, 3.5-room, first floor apartment with parking on Rivka Gover Street in Lev Hapark was sold for NIS 2.62 million.

Ness Ziona: A 118 square meter, four-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Haimahot Street was sold for NIS 3.42 million. A 70 square meter, three-room, second floor apartment with parking on Keshet Street was sold for NIS 2.22 million.

Ashdod: A 114 square meter, five-room, first floor apartment on David Wolfson Street in the Tu neighborhood was sold for NIS 2.58 million. A 89 square meter, four-room, sixth floor apartment on Avraham Shapira Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 1.83 million. A 139 square meter, five-room, 21st floor apartment on Herzl Boulevard in the city center was sold for NIS 3.42 million. A 62 square meter, two-room, third floor apartment on Hana Senesh Street in the Gimmel neighborhood was sold for NIS 1.43 million.

Haifa and the north

Akko: A 55 square meter, two-room, fourth floor apartment on Ha’arba’ah Street was sold for NIS 520,000. A 55 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking on Hahermon Street was sold for NIS 725,000. A 118 square meter, four-room, first floor apartment with an elevator and parking on Yehosaphat Street was sold for NIS 1.48 million.

Beersheva and the south

Sderot: A 101 square meter, four-room, first floor apartment on Moshe Dayan Street was sold for NIS 1.02 million. A 96 square meter, four-room, ground floor apartment with parking on Mishuel Etrog was sold for NIS 1.28 million. A 126 square meter, three-room, third floor with an elevator and parking apartment on Nahal Dolev Street was sold for NIS 1.26 million. A 117 square meter, seven-room house with a 110 square meter on Moshe Rabenu Street was sold for NIS 2.3 million.

All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.

Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on December 21, 2025.

© Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.