Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel including in Tel Aviv, Ramat Gan, Yehud, Shoham, Haifa, and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region Tel Aviv: A 85 square meter, 3.5-room house with 240 square meters building rights for two units on Haim Sereni Street in Yad Eliyahu was sold for NIS 3.5 million (RE/MAX - Ocean). Ramat Gan: A 119 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Mandes Street in Kiryat Krenitzki was sold for NIS 3.1 million. A 72 square meter, four-room, first floor apartment with on Bar Yochai Street in the Negba complex was sold for NIS 2.15 million. A 56 square meter, three-room, second floor apartment with parking on Shderot Yerushalayim was sold for NIS 2.2 million. A 55 square meter, two-room, second floor apartment on Derekh Ben Gurion was sold for NIS 1.86 million. Yehud: A 177 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Ha’atzmaut Street was sold for NIS 2.77 million, A 229 square meter, five-room, fifth floor apartment with parking on Tamar Street in Neve Monoson was sold for NIS 3.6 million. A 143 square meter, four-room, seventh floor apartment with a 143 square meter roof area on Ashkenazi Street was sold for NIS 2.35 million. Shoham: A Shoham: A 141 square meter, five-room, second floor apartment with two parking spaces on Ha’etrog Street was sold for NIS 4.1 million. A 74 square meter three-room, fourth floor apartment on Hermon Street was sold for NIS 2.4 million. Haifa and the north

Haifa: A 104 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Freud Street was sold for NIS 2 million. A 75 square meter, three-room, second floor apartment on Paz Saadia Street in Ramat Ha’aliya was sold for NIS 1.6 million. A 96 square meter, four-room, first floor apartment on Aider Street in Neve Ganim was sold for NIS 1.97 million. A 54 square meter, three-room, fourth floor apartment on Sderot Hamaginim in Kiryat Eliezer was sold for NIS 1 million. A 56 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking on Hativat Carmelli Street in Neve Paz was sold for NIS 800,000. Beersheva and the south

Beersheva: A 115 square meter, four-room, fourth floor apartment with parking on Nachum Goldman Street in Ramot Bet was sold for NIS 1.3 million. A 175 square meter, five-room, fourth floor apartment with parking on Yosef Burg Street in Neve Zeev was sold for NIS 1.94 million. A 88 square meter, three-room, second floor apartment on Bnei Or Street in Shkunat Bet was sold for NIS 850,000. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on July 19, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.