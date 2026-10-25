Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Beit Shemesh: A 76 square meter, three-room, fifth floor apartment on Ben Ish Hai Street in the east of the city was sold for NIS 2.05 million. A 107 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Hagai Hanavi Street in Ramat Beit Shemesh Gimmel was sold for NIS 2.30 million. A 130 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Rav Avadimi Street in Ramat Beit Shemesh Daled was sold for NIS 2.8 million.

Tel Aviv and central region

Bat Yam: A 112 square meter, five-room, seventh floor apartment with a 51 square meter roof area and parking on Anna Frank Street in Ramat Hanasi was sold for NIS 3.1 million. A 79 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Ginnosar Street in the south of the city was sold for NIS 2.07 million A 81 square meter, three-room, third floor apartment on Herzl Street in the city center was sold for NIS 1.65 million.

Netanya: A 84 square meter, three-room, fourth floor apartment with parking on Shaul Hamelekh Street in the city center was sold for NIS 2.6 million. A 103 square meter, four-room, ninth floor apartment on Ben Ami Boulevard in the city center was sold for NIS 3.05 million. A 50 square meter, 2.5-room, second floor apartment on Radak Street in the Bez Zion neighborhood was sold for NIS 2.25 million. A 109 square meter, four-room, second floor apartment on Shmuel Street in the Dora neighborhood was sold for NIS 2.25 million. A 50 square meter, three-room, fourth floor apartment on Nachum Street in the Ramat Yadin neighborhood slated for an extra 12 square meters, a 12 square meter balcony and parking as an urban renewal project was sold for NIS 1.45 million (RE/MAX - Maximum).

Haifa and the north

Haifa: A 70 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Freud Street in Ramat Eshkol was sold for NIS 1.2 million. A 58 square meter, three-room, ground floor apartment on Yagur Street in Neve Paz was sold for NIS 990,000. A 99 square meter, four-room, ninth floor apartment on Leon Blum Street was sold for NIS 1.44 million.

Beersheva and the south

Ashkelon: A 103 square meter, four-room seventh floor apartment on Savrei M’raanan Street in Ir Ha’yain was sold for NIS 1.77 million. A 77 square meter, three-room, second floor apartment on Menachem Begin Street in Kokhav Hatzafon was sold for NIS 980,000. A 29 square meter, two-room, first floor apartment on Eliezer Milrod Street in Shkamim neighborhood was sold for NIS 715,000.

All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.

Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on October 25, 2026.

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