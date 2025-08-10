Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Jerusalem, Bat Yam, Ramat Hasharon, Rosh Ha'ayin, Hadera and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 76 square meter, four-room, third floor apartment on Nesher Hachaim Street in Mekor Baruch was sold for NIS 3.8 million. A 108 square meter, four-room, ground floor apartment with parking on Kiryat Moshe Street was sold for NIS 4.3 million. A 77 square meter, five-room, third floor apartment with a 68 square meter roof area on Dov Sadan Street was sold for NIS 2.3 million. A 53 square meter, three-room, third floor apartment on Dov Ben-Yakar Street was sold for NIS 1.96 million. A 84 square meter, five-room, first floor apartment on Bialik Street was sold for NIS 3.85 million.

Tel Aviv and central region

Bat Yam: A 119 square meter, five-room, fourth floor roof apartment in need of renovation with a 75 square meter roof area with a 5.5 square meter sun balcony, protected room and parking on Uziel Street was sold for NIS 2.35 million (RE/MAX - Center). Ramat Hasharon: A 198 square meter, six-room, 16th and 17th floor duplex penthouse with a 50 square meter balcony and a 30 square meter balcony, storage room, elevator and two parking spaces on Prof. Ephraim Katzir Street in the Meda neighborhood was sold for NIS 4.7 million. A 135 square meter, five-room, second floor apartment with a balcony, elevator and two parking spaces on Eliezer Ben Yehuda Street was sold for NIS 2.53 million (Anglo-Saxon). Rosh Ha'ayin: A 126 square meter, five-room, fifth floor apartment with a balcony, elevator and parking on Gertrude Elyon Street in the Pisgat Afek neighborhood was sold for NIS 2.16 million. A 113 square meter, 4.5-room, third floor apartment with an elevator and parking on Albert Einstein Street was sold for NIS 2 million. A 198 square meter, six-room, 17th and 18th duplex penthouse with a 100 square meter balcony, elevator and parking on Yonatan Ratosh Street was sold for NIS 3.6 million (RE/MAX - Lev Haaretz). Hadera: A 127 square meter, four-room, seventh floor apartment with parking on Hativat Hanahal Street was sold for NIS 2.16 million. A 171 square meter, four-room, seventh floor apartment with a 75 square meter roof area and two parking spaces on Nahal Sorek Street was sold for NIS 3.4 million. Beersheva and the south

Beersheva: A 52 square meter, two-room, 12th floor apartment with an elevator and parking on Yad Vashem Street in the Gimmel neighborhood was sold for NIS 525,000. A 148 square meter, five-room, second floor apartment with a balcony, elevator and parking on Mivtza Nachshon Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 1.1 million. A 118 square meter, four-room, ground floor garden apartment with a 118 square meter garden, elevator and parking on Aharon Miskin Street in the Nahal Ashan neighborhood was sold for NIS 1.23 million (RE-MAX/Plus). RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 10, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.