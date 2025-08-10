Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Jerusalem and environs
Jerusalem: A 76 square meter, four-room, third floor apartment on Nesher Hachaim Street in Mekor Baruch was sold for NIS 3.8 million. A 108 square meter, four-room, ground floor apartment with parking on Kiryat Moshe Street was sold for NIS 4.3 million. A 77 square meter, five-room, third floor apartment with a 68 square meter roof area on Dov Sadan Street was sold for NIS 2.3 million. A 53 square meter, three-room, third floor apartment on Dov Ben-Yakar Street was sold for NIS 1.96 million. A 84 square meter, five-room, first floor apartment on Bialik Street was sold for NIS 3.85 million.
Tel Aviv and central region
Bat Yam: A 119 square meter, five-room, fourth floor roof apartment in need of renovation with a 75 square meter roof area with a 5.5 square meter sun balcony, protected room and parking on Uziel Street was sold for NIS 2.35 million (RE/MAX - Center).
Ramat Hasharon: A 198 square meter, six-room, 16th and 17th floor duplex penthouse with a 50 square meter balcony and a 30 square meter balcony, storage room, elevator and two parking spaces on Prof. Ephraim Katzir Street in the Meda neighborhood was sold for NIS 4.7 million. A 135 square meter, five-room, second floor apartment with a balcony, elevator and two parking spaces on Eliezer Ben Yehuda Street was sold for NIS 2.53 million (Anglo-Saxon).
Rosh Ha'ayin: A 126 square meter, five-room, fifth floor apartment with a balcony, elevator and parking on Gertrude Elyon Street in the Pisgat Afek neighborhood was sold for NIS 2.16 million. A 113 square meter, 4.5-room, third floor apartment with an elevator and parking on Albert Einstein Street was sold for NIS 2 million. A 198 square meter, six-room, 17th and 18th duplex penthouse with a 100 square meter balcony, elevator and parking on Yonatan Ratosh Street was sold for NIS 3.6 million (RE/MAX - Lev Haaretz).
Hadera: A 127 square meter, four-room, seventh floor apartment with parking on Hativat Hanahal Street was sold for NIS 2.16 million. A 171 square meter, four-room, seventh floor apartment with a 75 square meter roof area and two parking spaces on Nahal Sorek Street was sold for NIS 3.4 million.
Beersheva and the south
Beersheva: A 52 square meter, two-room, 12th floor apartment with an elevator and parking on Yad Vashem Street in the Gimmel neighborhood was sold for NIS 525,000. A 148 square meter, five-room, second floor apartment with a balcony, elevator and parking on Mivtza Nachshon Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 1.1 million. A 118 square meter, four-room, ground floor garden apartment with a 118 square meter garden, elevator and parking on Aharon Miskin Street in the Nahal Ashan neighborhood was sold for NIS 1.23 million (RE-MAX/Plus).
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 10, 2025.
