Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Bat Yam: A 59 square meter, two-room, first floor roof apartment on Hahagana Street was sold for NIS 1.4 million. A 89 square meter, four-room, first floor apartment on Harav Levy Street was sold for NIS 2.4 million. A 52 square meter, three-room, fourth floor apartment on Giora Yoseftal Street was sold for NIS 1.5 million. A 57 square meter, three-room, third floor apartment on Simcha Holtzberg Street was sold for NIS 2.03 million.
Rishon Lezion: A 70 square meter, three-room, third floor apartment with parking on Hatzofim Street was sold for NIS 2.18million. A 87 square meter, three-room, second floor apartment with parking on Yaverbuam Street was sold for NIS 2.2 million. A 99 square meter, four-room, sixth floor apartment with parking on Ha'achim Soliman Street was sold for Nis 2.51 million. A 131 square meter, 5.5-room, 16th floor apartment on Shulamit Aloni Street with two parking spaces was sold for NIS 3.65 million
Harish: A 117 square meter, four-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Haalon Street in was sold for NIS 1.43 million. A 87 square meter, four-room, second floor apartment on Haoren Street was sold for NIS 2 million. A 156 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 126 square meter garden and two parking spaces on Tamar Street was sold for NIS 2.45 million.
Haifa and the north
Nahariya: A 92 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Jabotinsky Street was sold for NIS 1.64 million. A 102 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Hameyasdim Street was sold for NIS 1.35 million. A 130 square meter, five-room, sixth floor apartment with two parking spaces on Dolev Street was sold for NIS 1.95 million
Tiberias: A 183 square meter, five-room, garden apartment with a 100 square meter garden with a view of the Kinneret, protected room and storage room parking on Moran Street in the Shikun Ovdim neighborhood was sold for NIS 3.25 million (RE/MAX).
Beersheva and the south
Sderot: A 106 square meter, five-room house on Mishol Street was csold for NIS 1.3 million. A 132 square meter, four-room, eighth floor apartment on Shanit Street was sold for NIS 1.43 million. A 144 square meter, five-room, semi-detached house on Moshe Zerach Street was sold for NIS 2.32 million.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 17, 2025.
© Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.