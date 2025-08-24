Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Tel Aviv: A 90 square meter, four-room, seventh floor apartment on Rabina Street was sold for NIS 4.25 million. A 63 square meter, three-room, first floor apartment on Haim Bar Lev Street was sold for NIS 2.15 million. A 72 square meter, three-room, third floor apartment on Bar Hoffman Street was sold for NIS 3.55 million. A 53 square meter, 2.5-room, fourth floor apartment on Ahi Dakar Street was sold for NIS 2.45 million.
Kfar Saba: A 115 square meter, five-room, third floor renovated apartment with a 10 square meter balcony and parking on Natan Alterman Street in the city center was sold for NIS 2.9million (RE/MAX - ONE).
Yavne: A 97 square meter, four-room, fifth floor apartment on Hadror Street in was sold for NIS 1.95 million. A 77 square meter, three-room, ground floor garden apartment with a 45 square meter yard on Hadror Street was sold for NIS 1.88 million. A 100 square meter, five-room, ground floor apartment on Ha'aravah Street was sold for NIS 1.73 million. A 201 square meter, sixth room, ninth floor apartment with two parking spaces on Shai Agnon Street was sold for NIS 4.45 million.
Haifa and the north
Pardes Hanna-Karkur: A 139 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Etrog Street was sold for NIS 2.25 million. A 122 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Neta Street was sold for NIS 2.38 million. A 133 square meter, four-room, semi-detached house on Hagaon Street was sold for NIS 2.76 million
Tirat Hacarmel: A 64 square meter, three-room, third floor apartment on Harav Mordechai Moshe Street was sold for NIS 1.28 million. A 172 square meter, five-room, 20th floor apartment on Yitzhak Shamir Street was sold for NIS 2.75 million. A 119 square meter, four-room, fourth floor apartment on with parking on Moshe Sharet Street was sold for NIS 1.76 million.
Beersheva and the south
Ashkelon: A 98 square meter, four-room, ground floor garden apartment with a 60 square meter yard and parking on Ein Netafim Street was sold for NIS 2.05 million. A 85 square meter, four-room, second floor apartment on Hovevei Zion Street was sold for NIS 970,000. A 108 square meter, four-room, second floor apartment on Arieh Street was sold for NIS 1.35 million.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on August 24, 2025.
© Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.