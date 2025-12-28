Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Netanya: A 115 square meter, five-room, 14th floor apartment with two parking spaces on Ha’alonim Street in Kiryat Sharon was sold for NIS 3.15 million. A 119 square meter, five-room, seventh floor apartment with parking on Harav Yanna Street in Kiryat Sharon was sold for NIS 2.68 million. A 102 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Hagolan Street in Kiryat Sharon was sold for NIS 2.45 million. A 77 square meter, three-room, fifth floor apartment on Golda Meir Street in Kiryat Nordau was sold for NIS 1.78 million.
Petah Tikva: A 61 square meter, four-room, fifth floor apartment on Ha Rav Klicher Street in the Hapoel Hamizrahi neighborhood was sold for NIS 2.07 million. A 113 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Issa Harel Street was sold for NIS 3.12 million. A 63 square meter, three-room, third floor apartment on Ein Habanim Street was sold for NIS 1.8 million. A 124 square meter, 4.5-room, 26th floor apartment with two parking spaces on Gutmann Street in the city center was sold for NIS 2.75 million.
Rosh Ha’ayin: A 115 square meter, four-room house with a 206 square meter yard on Heh B’Iyar Street in Neve Afek was sold for NIS 2.16 million. A 152 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 36 square meter yard and two parking spaces on Paul Smuelson Street in Pisgat Afek was sold for NIS 3.13 million. A 168 square meter, five-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Ben Gurion Boulevard was sold for NIS 4.1 million.
Haifa and the north
Kiryat Bialik: A 112 square meter, four-room, second floor apartment on Eilon Street was sold for NIS 1.2 million. A 120 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Shoshana Damari was sold for NIS 1.7 million. A 156 square meter, five-room house with a 189 square meter garden on Yaffa Yarkoni Street was sold for NIS 3.65 million.
Sde Eliezer in the Upper Galilee: A 180 square meter, five-room house on a 1,000 square meter lot with a security room, parking and view of Mount Hermon and building rights for two guest cabins was sold for NIS 3.83 million (RE/MAX).
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on December 28, 2025.
