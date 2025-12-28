A selection of recent real estate deals in Israel in Netanya, Petah Tikva, Rosh Ha’ayin, Sde Eliezer in the Upper Galilee and Kiryat Bialik.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Netanya: A 115 square meter, five-room, 14th floor apartment with two parking spaces on Ha’alonim Street in Kiryat Sharon was sold for NIS 3.15 million. A 119 square meter, five-room, seventh floor apartment with parking on Harav Yanna Street in Kiryat Sharon was sold for NIS 2.68 million. A 102 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Hagolan Street in Kiryat Sharon was sold for NIS 2.45 million. A 77 square meter, three-room, fifth floor apartment on Golda Meir Street in Kiryat Nordau was sold for NIS 1.78 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Petah Tikva: A 61 square meter, four-room, fifth floor apartment on Ha Rav Klicher Street in the Hapoel Hamizrahi neighborhood was sold for NIS 2.07 million. A 113 square meter, five-room, third floor apartment with parking on Issa Harel Street was sold for NIS 3.12 million. A 63 square meter, three-room, third floor apartment on Ein Habanim Street was sold for NIS 1.8 million. A 124 square meter, 4.5-room, 26th floor apartment with two parking spaces on Gutmann Street in the city center was sold for NIS 2.75 million. Rosh Ha’ayin: A 115 square meter, four-room house with a 206 square meter yard on Heh B’Iyar Street in Neve Afek was sold for NIS 2.16 million. A 152 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 36 square meter yard and two parking spaces on Paul Smuelson Street in Pisgat Afek was sold for NIS 3.13 million. A 168 square meter, five-room, seventh floor apartment with two parking spaces on Ben Gurion Boulevard was sold for NIS 4.1 million. Haifa and the north

Kiryat Bialik: A 112 square meter, four-room, second floor apartment on Eilon Street was sold for NIS 1.2 million. A 120 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Shoshana Damari was sold for NIS 1.7 million. A 156 square meter, five-room house with a 189 square meter garden on Yaffa Yarkoni Street was sold for NIS 3.65 million. Sde Eliezer in the Upper Galilee: A 180 square meter, five-room house on a 1,000 square meter lot with a security room, parking and view of Mount Hermon and building rights for two guest cabins was sold for NIS 3.83 million (RE/MAX). All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on December 28, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.