Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Beer Yaakov, Rehovot, Modi’in Illit, Shlomi, Migdal Ha’emek and Netivot.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Beer Yaakov: A 118 square meter, five-room, ninth floor apartment with an elevator and two parking spaces on Shoham Street was sold for NIS 3.1 million. A 128 square meter, four-room, fifth floor apartment with parking on Topaz Street was sold for NIS 2.83 million. A 122 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Ha’alonim Street was sold for NIS 2.4 million.. Rehovot: A 64 square meter, three-room, third floor apartment on Binyamin Street in the city center was sold for NIS 1.75 million. A 93 square meter, four-room, second floor apartment on Palmach Street in the Evenei Chen neighborhood with parking was sold for NIS 2.03 million. A 143 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Haraz Street in Rehovot Hameda was sold for NIS 4.05 million. Modi’in Illit: A 116 square meter, four-room, first floor garden apartment on Baeshet Street was sold for NIS 2.7 million. A 84 square meter, three-room, third floor apartment on Or Ha’haim Street in was sold for NIS 1.72 million. A 137 square meter, five-room, garden apartment with a 74 square meter garden on Rabbi Yehuda Hanasi Street was sold for NIS 3.1 million. A 150 square meter, six-room, fifth floor apartment on Rabbi Shimon Bar Yochai Street was sold for NIS 3.3 million. Haifa and the north

Shlomi: A 93 square meter, three-room, third floor apartment on Yefe Nof Street was sold for NIS 650,000. A 101 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Neve Rabin Street was sold for NIS 1.55 million. A 130 square meter, four-room, first floor garden apartment with a 79 square meter yard, and parking on Neve Rabin Street was sold for NIS 1.5528 million. A 220 square meter, six-room house on Jabotinsky Street was sold for NIS 2.3 million. Migdal Ha’emek: A 115 square meter, four-room, firstr floor apartment with a 14 square meter balcony on Tidhar Street in the Ya’arat Ha’emek neighborhood was sold for NIS 1.59 million (Anglo-Saxon). Beersheva and the south

Netivot: A 109 square meter, four-room, ninth floor apartment with an elevator and parking on Ariel Sharon Street in Neve Sharon was sold for NIS 1.41 million. A 273 square meter, seven-room house, with a 190 square meter yard on Harav Bar Ilan Street in the city center was sold for NIS 3.1 million. A 164 square meter, five-room, ninth floor roof apartment with an elevator and parking on Katif Street in the west of the city was sold for NIS 2.32 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on January 4, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.