Apartments sold and rented

A selection of recent real estate deals in Israel in Herzliya, Netanya, Elad, Pardes Hanna-Karkur, Afula and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Herzliya: A 107 square meter, four-room, fourth floor apartment with a 12 square meter balcony, storage room, elevator and parking on Hof Miriam Street in the Glil Yam neighborhood was sold for NIS 3.75 million (Anglo-Saxon). Netanya: A 85 square meter, three-room, fourth floor apartment on Borochov Street was sold for NIS 1.95 million. A 130 square meter, five-room, first floor apartment with parking on Tom Lantos Street was sold for NIS 3.3 million. A 149 square meter, five-room, first floor apartment with two parking spaces on Arik Lavie Street in Ir Yamim was sold for NIS 3.78 million. A 62 square meter, three-room, fourth floor apartment on Gliksen Street was sold for NIS 1.45 million. Elad: A 110 square meter, four-room, third floor apartment on Baaalei Hatosefot Street was sold for NIS 1.95 million. A 95 square meter, five-room, third floor apartment on Shimon Hatzadik Street in was sold for NIS 2.82 million. Haifa and the north

Afula: A 130 square meter, four-room, second floor apartment with parking on Devorah Hanavi Street was sold for NIS 1.44 million. A 110 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Harav Kirshtein Street in the city center was sold for NIS 1 million. A 70 square meter, three-room, second floor apartment on Herzl Street was sold for NIS 1.05 million. A 160 square meter, five-room, second floor apartment with parking on Haviva Reich Street was sold for NIS 1.55 million. A 116 square meter, five-room, ground floor garden apartment with a 122 square meter yard on Yithak Shamir Street was sold for NIS 1.8 million. Pardes Hanna - Karkur: A 133 square meter, five-room house on Hamoshav Street in Karkur was sold for NIS 4.06 million. A 89 square meter, four-room, third floor apartment with parking on Neta Street in the Kennedy neighborhood in Pardes Hanna was sold for NIS 2.23 million. Beersheva and the south

Beersheva: A 120 square meter, four-room, first floor apartment with parking on Israel Galili Street in the Ramot Bet neighborhood was sold for NIS 1.4 million. A 57 square meter, three-room, third floor apartment on Arnia Osvaldo Street in the Daled neighborhood was sold for NIS 775,000. A 184 square meter, four-room, fourth floor apartment in Kahiri Street in the Ramot neighborhood was sold for NIS 1.7 million. A 127 square meter, four-room, first floor apartment on Shraga Abramson Street in the Ramot Bet neighborhood was sold for NIS 1.35 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on January 11, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.