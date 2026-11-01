Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 107 square meter, four-room, second floor apartment on Sigalit Street in Gilo was sold for NIS 2.54 million. A 100 square meter, three-room apartment on Ezrat Torah Street in the Ezrat Torah neighborhood was sold for NIS 4.5 million. A 100 square meter, four-room, third and fourth floor apartment on Hate’enah Street in Gilo was sold for NIS 2.75 million. A 39 square meter, two-room, third floor apartment on Hayil Ha’avir Street in Pisgat Zeev was sold for NIS 1.4 million. A 87 square meter, four-room, second floor apartment on Tirzah Street in Beit Hakerem was sold for NIS 3.05 million.

Tel Aviv and central region

Givatayim: A 63 square meter, three-room, first floor apartment on Katznelson Street in the city center was sold for NIS 3.1 million. A 69 square meter, three-room, third floor apartment on Hameri Street was sold for NIS 2.5 million

Yavne: A 160 square meter, five-room, eighth floor apartment on Hasira Street in Yavne Hayaroka was sold for NIS 3.75 million. A 95 square meter, four-room, first floor apartment on Hanarkis was sold for NIS 1.75 million. A 149 square meter, six-room, sixth floor apartment on Dvora Omer Street was sold for NIS 2.8 million.

Haifa and the north

Safed: A 69 square meter, three-room, eighth floor apartment on Lochamei Hagetaot Street in the southwest of the city was sold for NIS 1.25 million. A 50 square meter, three-room, fifth floor apartment on Shprizak Street in the southern neighborhood was sold for NIS 900,000. A 66 square meter, three-room, sixth floor apartment on David Elazar Street was sold for NIS 900,000.

Beersheva and the south

Beersheva: A 137 square meter, five-room fifth floor apartment on Rosmarin Street in the Sigaliot neighborhood was sold for NIS 2.2 million. A 66 square meter, three-room, third floor apartment on Mivtza Yoav Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 560,000. A 62 square meter, three-room, third floor apartment on Mivtza Yekev Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 700,000. A 129 square meter, five-room, fourth floor apartment on Dafna Street in the Sigaliot neighborhood was sold for NIS 1.62 million.

Netivot: A 113 square meter, four-room, second floor apartment with a 15 square meter balcony storage room and parking on Haim Nachman Bialik Street in the Neve Sharon neighborhood was sold for NIS 1.695 million (RE/MAX - Touch).

All deals were recently reported on the gov.il website.

Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 1, 2026.

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