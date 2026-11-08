A selection of recent real estate deals in Israel in Tel Aviv, Petah Tikva, Rosh Ha’ayin, Zikhron Yaakov, Tirat Carmel, Beersheva and Yerucham.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Tel Aviv: A 75 square meter, three-room, 12th floor apartment with a 10 square meter balcony and parking on Rabbi Yaakov Traub Street in the Park TLV neighborhood was sold for NIS 2.55 million (RE/MAX - Win). Petah Tikva: A 118 square meter, five-room, sixth floor apartment on Yechiel Michal Pines Street in the Makhnei Yehuda neighborhood was sold for NIS 2.48 million. A 50 square meter, three-room, first floor apartment on Jabotinsky Street in the city center was sold for NIS 2.42 million. A 62 square meter, four-room, second floor apartment on Avraham Tabib Street was sold for NIS 1.85 million. A 43 square meter, three-room, third floor apartment on Masrik Street in the Yoseftal neighborhood was sold for NIS 1.45 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Rosh Ha’ayin: A 190 square meter, seven-room, fourth floor apartment on Moshe Levy in Pisgat Afek was sold for NIS 3.88 million. A 84 square meter, four-room, third floor apartment on Mivtza Nachshon Street in Neve Afek was sold for NIS 1.71 million. Haifa and the north

Zikhron Yaakov: A 73 square meter, 3.5-room, fourth floor apartment on Derekh Sara was sold for NIS 1.32 million. A 122 square meter, 5.5-room house on Sheshet Hayamim Street was sold for NIS 4.23 million. Tirat Carmel: A 61 square meter, three-room, first floor apartment on Hacalaniot Street in the Hacalaniot neighborhood was sold for NIS 1.5 million. A 124 square meter, five-room, 12th floor apartment on Sahlab Street in was sold for NIS 2.42 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Herzl Street was sold for NIS 1.28 million. Beersheva and the south

Beersheva: A 137 square meter, five-room, ninth floor apartment with an elevator on Rosmarin Street in Kiryat Meir Katz was sold for NIS 2.2 million. A 98 square meter, five-room, first floor apartment on Mordechai Maklef Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 1.4 million. A 130 square meter, five room, fourth floor apartment on Dafna Street in Kiryat Meir Katz was sold for NIS 1.62 million. Yerucham: A 101 square meter, five-room apartment on Yehuda Halevi Street was sold for NIS 1.1 million. A 140 square meter, six-room, third floor apartment on Hamashoreret Street was sold for NIS 1.63 million. All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 8, 2025. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.