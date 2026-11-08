Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Tel Aviv and central region
Tel Aviv: A 75 square meter, three-room, 12th floor apartment with a 10 square meter balcony and parking on Rabbi Yaakov Traub Street in the Park TLV neighborhood was sold for NIS 2.55 million (RE/MAX - Win).
Petah Tikva: A 118 square meter, five-room, sixth floor apartment on Yechiel Michal Pines Street in the Makhnei Yehuda neighborhood was sold for NIS 2.48 million. A 50 square meter, three-room, first floor apartment on Jabotinsky Street in the city center was sold for NIS 2.42 million. A 62 square meter, four-room, second floor apartment on Avraham Tabib Street was sold for NIS 1.85 million. A 43 square meter, three-room, third floor apartment on Masrik Street in the Yoseftal neighborhood was sold for NIS 1.45 million.
Rosh Ha’ayin: A 190 square meter, seven-room, fourth floor apartment on Moshe Levy in Pisgat Afek was sold for NIS 3.88 million. A 84 square meter, four-room, third floor apartment on Mivtza Nachshon Street in Neve Afek was sold for NIS 1.71 million.
Haifa and the north
Zikhron Yaakov: A 73 square meter, 3.5-room, fourth floor apartment on Derekh Sara was sold for NIS 1.32 million. A 122 square meter, 5.5-room house on Sheshet Hayamim Street was sold for NIS 4.23 million.
Tirat Carmel: A 61 square meter, three-room, first floor apartment on Hacalaniot Street in the Hacalaniot neighborhood was sold for NIS 1.5 million. A 124 square meter, five-room, 12th floor apartment on Sahlab Street in was sold for NIS 2.42 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Herzl Street was sold for NIS 1.28 million.
Beersheva and the south
Beersheva: A 137 square meter, five-room, ninth floor apartment with an elevator on Rosmarin Street in Kiryat Meir Katz was sold for NIS 2.2 million. A 98 square meter, five-room, first floor apartment on Mordechai Maklef Street in the Vav neighborhood was sold for NIS 1.4 million. A 130 square meter, five room, fourth floor apartment on Dafna Street in Kiryat Meir Katz was sold for NIS 1.62 million.
Yerucham: A 101 square meter, five-room apartment on Yehuda Halevi Street was sold for NIS 1.1 million. A 140 square meter, six-room, third floor apartment on Hamashoreret Street was sold for NIS 1.63 million.
All deals were recently reported on the Israel Tax Authority website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 8, 2025.
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