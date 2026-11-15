Apartments sold and rented

Second-hand apartments sold
Jerusalem and environs
Jerusalem: A 70 square meter, four-room, second floor apartment on Sulam Yaakov Street in Ramot Alon was sold for NIS 3.05 million. A 78 square meter, four-room, fourth floor apartment on Shmuel Hanavi Street in the Shmuel Hanavi neighborhood was sold for NIS 5 million. A 65 square meter, three-room, third floor apartment on Tzafririm Street in Ramot was sold for NIS 2.72 million. A 43 square meter, three-room, third floor apartment on Haim Haviv Street in Kiryat Hayovel was sold for NIS 2.19 million.
Tel Aviv and central region
Ramat Gan: A 91 square meter, four-room, fourth floor apartment on Azriel Street in Ramat Shikma was sold for NIS 2.2 million. A 72 square meter, three-room, third floor apartment on Yosef Tzvi Street in the Tal Ganim neighborhood was sold for NIS 2.5 million. A 67 square meter, three-room, third floor apartment on Ha’Eshel Street in the city center was sold for NIS 2.9 million. A 103 square meter, four-room,fourth floor apartment on Rut Street in the Haruzim neighborhood was sold for NIS 5.07 million.
Bat Yam: A 57 square meter, 2.5-room, fourth floor apartment with an elevator and parking on Hashikma Street in the southwest of the city was sold for NIS 1.62 million.
Kiryat Ono: A 102 square meter, four-room, 13th floor apartment with parking and an elevator on Ezer Weizman Street in the Ariel Sharon neighborhood was sold for NIS 3.54 million. A 84 square meter, three-room, third floor apartment on Neve Semel Street in Ono Hatzira was sold for NIS 2.98 million. A 60 square meter, three-room, fourth floor apartment on Hahevatzelet Hakiron Street was sold for NIS 1.9 million.
Haifa and the north
Karmiel: A 72 square meter, three-room, first floor apartment on Tefen Street was sold for NIS 1.6 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Ha’haganah Street was sold for NIS 1.18 million. A 55 square meter, three-room, third floor apartment on Hagalil Street was sold for NIS 760,000.
Beersheva and the south
Dimona: A 54 square meter, three-room, second floor apartment on MG Hama’apilim Street was sold for NIS 500,000. A 62 square meter, three-room, third floor apartment on Ben Gurion Street was sold for NIS 670,000. A 62 square meter, three-room, third floor apartment on Assaf Street was sold for NIS 605,000.
All deals were recently reported on the nadlan.gov.il website.
Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 15, 2026.
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