A selection of recent real estate deals in Israel in Jerusalem, Ramat Gan, Bat Yam, Kiryat Ono, Karmiel and Dimona.

Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 70 square meter, four-room, second floor apartment on Sulam Yaakov Street in Ramot Alon was sold for NIS 3.05 million. A 78 square meter, four-room, fourth floor apartment on Shmuel Hanavi Street in the Shmuel Hanavi neighborhood was sold for NIS 5 million. A 65 square meter, three-room, third floor apartment on Tzafririm Street in Ramot was sold for NIS 2.72 million. A 43 square meter, three-room, third floor apartment on Haim Haviv Street in Kiryat Hayovel was sold for NIS 2.19 million.

Tel Aviv and central region

Ramat Gan: A 91 square meter, four-room, fourth floor apartment on Azriel Street in Ramat Shikma was sold for NIS 2.2 million. A 72 square meter, three-room, third floor apartment on Yosef Tzvi Street in the Tal Ganim neighborhood was sold for NIS 2.5 million. A 67 square meter, three-room, third floor apartment on Ha’Eshel Street in the city center was sold for NIS 2.9 million. A 103 square meter, four-room,fourth floor apartment on Rut Street in the Haruzim neighborhood was sold for NIS 5.07 million. RELATED ARTICLES Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Apartments sold and rented Bat Yam: A 57 square meter, 2.5-room, fourth floor apartment with an elevator and parking on Hashikma Street in the southwest of the city was sold for NIS 1.62 million. Kiryat Ono: A 102 square meter, four-room, 13th floor apartment with parking and an elevator on Ezer Weizman Street in the Ariel Sharon neighborhood was sold for NIS 3.54 million. A 84 square meter, three-room, third floor apartment on Neve Semel Street in Ono Hatzira was sold for NIS 2.98 million. A 60 square meter, three-room, fourth floor apartment on Hahevatzelet Hakiron Street was sold for NIS 1.9 million. Haifa and the north

Karmiel: A 72 square meter, three-room, first floor apartment on Tefen Street was sold for NIS 1.6 million. A 70 square meter, three-room, third floor apartment on Ha’haganah Street was sold for NIS 1.18 million. A 55 square meter, three-room, third floor apartment on Hagalil Street was sold for NIS 760,000. Beersheva and the south

Dimona: A 54 square meter, three-room, second floor apartment on MG Hama’apilim Street was sold for NIS 500,000. A 62 square meter, three-room, third floor apartment on Ben Gurion Street was sold for NIS 670,000. A 62 square meter, three-room, third floor apartment on Assaf Street was sold for NIS 605,000. All deals were recently reported on the nadlan.gov.il website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 15, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.