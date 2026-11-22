A selection of recent real estate deals in Israel in Herzliya, Holon, Mazkeret Batya, Kiryat Ata, Kiryat Shmona, and Beersheva.

Second-hand apartments sold

Tel Aviv and central region

Herzliya: A 44 square meter, two-room, fourth floor apartment on Habashan Street in the Yad Hatisha neighborhood was sold for NIS 1.62 million. A 111 square meter, five-room, first floor apartment on Ben Gurion Street in the city center was sold for NIS 2.71 million. A 89 square meter, four-room, eighth floor apartment on Tzvi Mandelblat in the city center was sold for NIS 3.93 million. A 122 square meter, five-room, fourth floor apartment on El Al Street in Herzliyah Beit was sold for NIS 6.47 million. Holon: A 103 square meter, four-room, eighth floor apartment on Arie Shenkar Street in the Agrobank neighborhood was sold for NIS 2.24 million (RE/MAX - Success). Mazkeret Batya: A 139 square meter, six-room semi-detached house on Aharon Zelig Levita Street in the Neot Harishonim neighborhood was sold for NIS 4.43 million. A 126 square meter, five-room, ground floor apartment on Menachem Begin Street was sold for NIS 4.2 million. Haifa and the north

Kiryat Ata: A 116 square meter, four-room, sixth floor apartment on Snunit Street in Givat Alonim was sold for NIS 1.85 million. A 126 square meter, five-room, ground floor apartment on Shivat Zion Street in Kiryat Prostig was sold for NIS 1.85 million. A 78 square meter, four-room, fifth floor apartment on Bayit Vegan Street was sold for NIS 1.23 million. Kiryat Shmona: A 77 square meter, four-room, fifth floor apartment on Ha’etzel Street was sold for NIS 600,000. A 77 square meter, four-room, ground floor apartment on Arnon Street was sold for NIS 1.25 million. A 62 square meter, three-room, fourth floor apartment on Olei Hagardom Street was sold for NIS 550,000. A 65 square meter, four-room, second floor apartment on Mishmar Hagvul Street was sold for NIS 375,000. Beersheva and the south

Beersheva: A 96 square meter, four-room, ground floor apartment on Mekor Haim Street in Neve Zeev was sold for NIS 1.75 million. A 103 square meter, five-room, first floor apartment on Uzi Narkiss Street in Ramot Beit was sold for NIS 1.47 million. A 87 square meter, three-room, first floor apartment on Mordechai Maklef Street in Shkuna Daled was sold for NIS 1.26 million. A 114 square meter, five-room, fifth floor apartment on Hatikvah Street in the civic center was sold for NIS 1.63 million. All deals were recently reported on the nadlan.gov.il website. Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 22, 2026. © Copyright of Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2026.