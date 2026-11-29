Second-hand apartments sold

Jerusalem and environs

Jerusalem: A 96 square meter, five-room, first floor apartment on Astura Street in Neve Yaakov was sold for NIS 3.43 million. A 120 square meter, five-room, fifth floor apartment on Ish Mazliach Street in Har Homa was sold for NIS 3.73 million. A 86 square meter, four-room, third floor apartment on Menachem Gelnerter Street in Har Homa was sold for NIS 2.62 million. A 72 square meter, three-room, third floor apartment on Harav Hezkiah Street in Ramot was sold for NIS 2.28 million.



Tel Aviv and central region

Tel Aviv-Yafo: A 75 square meter, three-room, fourth floor apartment on Ma’apilei Salvador Street in Yafo was sold for NIS 3 million. A 40 square meter, three-room, second floor apartment on Fikus Street in Yafo was sold for NIS 1.85 million. A 62 square meter, three-room, first floor apartment on Haneviim Street in the city center was sold for NIS 3.37 million. A 62 square meter, two-room, second floor apartment on Levin Kipins Street in Hamashtala neighborhood was sold for NIS 2.45 million.

Givat Shmuel: A 123 square meter, four-room, sixth floor apartment on Yitzhak Shamir Street was sold for NIS 3.05 million. A 95 square meter, four-room, ninth floor apartment on yoni Netanyahu Street was sold for NIS 2.89 million. A 93 square meter, four-room, third floor apartment on Ilan Street Street was sold for NIS 2,31 million.

Modi’in: A 115 square meter, five-room, second and third floor apartment on Shevet Street was sold for NIS 3.08 million. A 76 square meter, three-room, third floor apartment on Savion Street was sold for NIS 2 million. A 120 square meter, five-room, first floor apartment on Yitzhak Ben Zvi Street was sold for NIS 3.1 million.

Elad: A 73 square meter, three-room, third floor apartment on Isaac Alfassi Street was sold for NIS 2 million. A 98 square meter, four-room, second floor apartment on Shamai Street was sold for NIS 2.35 million. A 76 square meter, three-room, second floor apartment on Shamai Street was sold for NIS 1.96 million.

Ashdod: A 111 square-meter, four-room, ninth floor apartment on Shayatim Street in the Daled Quarter was sold for NIS 1.74 million (RE/MAX - Together).

All deals were recently reported on the nadlan.gov.il website.

Published by Globes, Israel business news - en.globes.co.il - on November 29, 2026.

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